Her şey dahil 66 dolara İstanbul-Köln uçuşu
Onur Air, her şey dahil 66 dolardan başlayan fiyatlarla İstanbul - Köln uçuşlarına 19 Haziran’da başlıyor.
ONUR Air’in Almanya’nın Köln kentine uçşlarına 19 Haziran’da başlıyor. Onur Air’den yapılan açıklamaya göre, her şey dahil 66 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Köln uçuşları, haftanın dört günü İstanbul Havalimanı’ndan Köln’e saat 22.30’da, Köln’den İstanbul Havalimanı’na ise saat 01.55’te yapılacak.
Biletler, www.onurair.com’dan, mobil uygulamalardan, 0850 210 66 87 numaralı çağrı merkezinden ve yetkili acentelerden satın alınabilecek.
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