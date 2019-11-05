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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Her şey bir ricayla başladı! Hayatı kâbusa döndü

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Her şey bir ricayla başladı! Hayatı kâbusa döndü

Almanya’da yaşayan Leman Cömert, Türkiye’de yaşayan ve kozmetik işleriyle uğraşan bir aile dostunun kargo ricasını kırmayarak adres bilgilerini paylaştı. Bir süre sonra Türkiye’de üretilip çok sayıda ülkeye ihraç edilen kozmetik ürünlerin Avrupa sorumlusu olarak gösterildiğini ve ürün paketlerinde ismiyle birlikte adres bilgilerinin de yazıldığını fark eden Cömert, hukuk mücadelesi başlattı.

ALMANYA’nın Nürnberg kentinde yaşayan ve orada kamudan emekli olan Leman Cömert, iddiaya göre aile büyüklerinin İzmir’den tanıdığı kozmetik ve işleriyle uğraşan L.K. tarafından arandı. L.K., bir kargosunun geleceğini ve Almanya’dan bir adrese ihtiyacı olduğunu söyledi. Leman Cömert bunu kabul ederek bilgilerini ve adresini L.K.’ya verdi ancak Leman Cömert’e herhangi bir kargo gelmedi. Bu olaydan bir süre sonra L.K., Leman Cömert’i Nürnberg’de ziyaret etti ve ziyaret sonunda hediye amaçlı ona bir kozmetik ürün verdi. Ürünün paketinde ismini, soyadını ve adresini gören Cömert, bunu jest olarak algıladı ancak gerçeği 2017 yılında Hollanda’dan gelen bir bilgilendirme mektubuyla anladı. Kendisinin İzmir merkezli bir kozmetik firmasının Avrupa sorumlusu olduğunu ve kozmetik firmasına ait ürünlerde isim, soyadı ve adresi olduğunu öğrenen talihsiz kadın, olay karşısında şoke oldu. Cömert, Almanya’da hukuki işlemler başlatmak için başvurdu ancak Alman yetkililer, firmanın İzmir merkezli olmasından dolayı bir işlem yapmadı. Leman Cömert, bu sefer İzmir’e giderek hukuk mücadelesi başlattı.

KORKUYLA YAŞIYORUYORUM
Olayın başına gelmesiyle kâbus dolu günler yaşadığını belirten Cömert, şunları söyledi: “L.K. ile bir kere görüştükten sonra engellendim. Kızım başka numaradan ulaştı. L.K., benim sorumlu kişi olmadığımı söyledi ama sorun çözülmedi. Ben hem Almanya’da hem de Türkiye’de suç duyurusunda bulundum ama kişinin firması Türkiye’de olduğu için yolum hep tıkandı. Bir adım ilerleyemedim. Mağduriyetim güç geçtikçe artmaya başladı. İsmim, soyadım, adresim ürünlerin üzerinde ve ben korkuyla yaşıyorum. Bu ürünler 25-30 ülkeye ihraç ediyor. Avrupa’da bu ürünlerden sorumlu olduğum yazıyor. Ben sanki ürünün içeriğini biliyormuşum gibi sorumlu gösteriliyorum. Üründe bir sıkıntı olsa, biri zarar görse, sanki ben piyasaya sürüyormuşum ve içeriği biliyormuşum gibi algılanacak. Ben kimyager değilim, bilim insanı değilim. Bilgim yok, alakam yok. Sağlık Bakanlığı bebek şampuanında sorun tespit etmiş ama bu ürünler Avrupa’da benim ismimle dolaşımda. Bilseydim o kargoya ‘evet’ demezdim.”

 

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