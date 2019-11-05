Her şey bir ricayla başladı! Hayatı kâbusa döndü

ALMANYA’nın Nürnberg kentinde yaşayan ve orada kamudan emekli olan Leman Cömert, iddiaya göre aile büyüklerinin İzmir’den tanıdığı kozmetik ve işleriyle uğraşan L.K. tarafından arandı. L.K., bir kargosunun geleceğini ve Almanya’dan bir adrese ihtiyacı olduğunu söyledi. Leman Cömert bunu kabul ederek bilgilerini ve adresini L.K.’ya verdi ancak Leman Cömert’e herhangi bir kargo gelmedi. Bu olaydan bir süre sonra L.K., Leman Cömert’i Nürnberg’de ziyaret etti ve ziyaret sonunda hediye amaçlı ona bir kozmetik ürün verdi. Ürünün paketinde ismini, soyadını ve adresini gören Cömert, bunu jest olarak algıladı ancak gerçeği 2017 yılında Hollanda’dan gelen bir bilgilendirme mektubuyla anladı. Kendisinin İzmir merkezli bir kozmetik firmasının Avrupa sorumlusu olduğunu ve kozmetik firmasına ait ürünlerde isim, soyadı ve adresi olduğunu öğrenen talihsiz kadın, olay karşısında şoke oldu. Cömert, Almanya’da hukuki işlemler başlatmak için başvurdu ancak Alman yetkililer, firmanın İzmir merkezli olmasından dolayı bir işlem yapmadı. Leman Cömert, bu sefer İzmir’e giderek hukuk mücadelesi başlattı.

KORKUYLA YAŞIYORUYORUM

Olayın başına gelmesiyle kâbus dolu günler yaşadığını belirten Cömert, şunları söyledi: “L.K. ile bir kere görüştükten sonra engellendim. Kızım başka numaradan ulaştı. L.K., benim sorumlu kişi olmadığımı söyledi ama sorun çözülmedi. Ben hem Almanya’da hem de Türkiye’de suç duyurusunda bulundum ama kişinin firması Türkiye’de olduğu için yolum hep tıkandı. Bir adım ilerleyemedim. Mağduriyetim güç geçtikçe artmaya başladı. İsmim, soyadım, adresim ürünlerin üzerinde ve ben korkuyla yaşıyorum. Bu ürünler 25-30 ülkeye ihraç ediyor. Avrupa’da bu ürünlerden sorumlu olduğum yazıyor. Ben sanki ürünün içeriğini biliyormuşum gibi sorumlu gösteriliyorum. Üründe bir sıkıntı olsa, biri zarar görse, sanki ben piyasaya sürüyormuşum ve içeriği biliyormuşum gibi algılanacak. Ben kimyager değilim, bilim insanı değilim. Bilgim yok, alakam yok. Sağlık Bakanlığı bebek şampuanında sorun tespit etmiş ama bu ürünler Avrupa’da benim ismimle dolaşımda. Bilseydim o kargoya ‘evet’ demezdim.”