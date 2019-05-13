Her detayı iğrenç! Sapık iş birliği teklif etti
Almanya’nın Lügde kentinde yaşanan küçük yaştaki çocuklara cinsel saldırı olaylarıyla ilgili soruşturma derinleştikçe, tüyler ürpertici yeni bilgiler ortaya çıkıyor.
POLİSİN ulaştığı bilgilere göre iki sapık, çocukları, kendilerinden daha küçük yaştaki çocuklara cinsel saldırıda bulunmaya zorladı ve o anların görüntülerini sattı. Polis bu yönde hazırladığı raporu soruşturmayı yürüten Bielefeld Savcılığına iletti.
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Lügde’ki kamping alanında 56 yaşındaki Andreas V. bakımını üstlendiği küçük çocuklara ve kamping alanında bulunan diğer çocuklara yıllarca nitelikli cinsel saldırıda bulunmuştu. Sapık Andreas V.’nin kurbanı olan çocuk sayısı 28 olarak tespit edilmiş, 33 yaşındaki suç ortağının ise 18 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu belirlenmişti. İki sapık ayrıca küçük yaştaki çocukların görüntülerini satması için Hannover yakınlarında yaşayan 49 yaşındaki bir kişiyle iş birliği de yapmıştı. Üç sapık yaklaşık beş aydır cezaevinde yargılanmayı bekliyor.
İŞ BİRLİĞİ TEKLİF ETTİ
Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Ahndreas V. şimdiye kadar olayla ilgili susma hakkını kullandı. Basına yansıyan bilgiye göre Andreas V., avukatı aracılığıyla savcılığa mektup yazarak olayla ilgili iş birliği teklifinde bulundu. İş birliğinin kapsamının ne olduğu ise bilinmiyor. Aynı olayla ilgili beş kişi daha soruşturmaya dahil edildi. Dahil edilen beş kişinin, görüntüleri satın alanlar olduğu belirtildi. Savcılığın önümüzdeki günlerde soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi mahkemeye sunması bekleniyor.
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