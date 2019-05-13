Her detayı iğrenç! Sapık iş birliği teklif etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHer detayı iğrenç! Sapık iş birliği teklif etti
GeriAvrupa Her detayı iğrenç! Sapık iş birliği teklif etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
13.05.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Her detayı iğrenç! Sapık iş birliği teklif etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Her detayı iğrenç! Sapık iş birliği teklif etti

Almanya’nın Lügde kentinde yaşanan küçük yaştaki çocuklara cinsel saldırı olaylarıyla ilgili soruşturma derinleştikçe, tüyler ürpertici yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

POLİSİN ulaştığı bilgilere göre iki sapık, çocukları, kendilerinden daha küçük yaştaki çocuklara cinsel saldırıda bulunmaya zorladı ve o anların görüntülerini sattı. Polis bu yönde hazırladığı raporu soruşturmayı yürüten Bielefeld Savcılığına iletti.
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Lügde’ki kamping alanında 56 yaşındaki Andreas V. bakımını üstlendiği küçük çocuklara ve kamping alanında bulunan diğer çocuklara yıllarca nitelikli cinsel saldırıda bulunmuştu. Sapık Andreas V.’nin kurbanı olan çocuk sayısı 28 olarak tespit edilmiş, 33 yaşındaki suç ortağının ise 18 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu belirlenmişti. İki sapık ayrıca küçük yaştaki çocukların görüntülerini satması için Hannover yakınlarında yaşayan 49 yaşındaki bir kişiyle iş birliği de yapmıştı. Üç sapık yaklaşık beş aydır cezaevinde yargılanmayı bekliyor.

Her detayı iğrenç Sapık iş birliği teklif etti

İŞ BİRLİĞİ TEKLİF ETTİ
Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Ahndreas V. şimdiye kadar olayla ilgili susma hakkını kullandı. Basına yansıyan bilgiye göre Andreas V., avukatı aracılığıyla savcılığa mektup yazarak olayla ilgili iş birliği teklifinde bulundu. İş birliğinin kapsamının ne olduğu ise bilinmiyor. Aynı olayla ilgili beş kişi daha soruşturmaya dahil edildi. Dahil edilen beş kişinin, görüntüleri satın alanlar olduğu belirtildi. Savcılığın önümüzdeki günlerde soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi mahkemeye sunması bekleniyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Her detayı iğrenç! Sapık iş birliği teklif etti

Parayı kokusundan tanıyan köpek

Yasa yetmedi, ceza geliyor

Belçika’da 20 bin kişi kadına şiddete karşı yürüdü