Hem ‘Bir çocuk bile almam’ diyor, hem de Türkiye’ye baskı istiyor

YUNANLI gazeteci, “Türkiye’deki kampları görünce ülkem adına utandım” dedi.

Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck, “Hiç olmazsa bu çocukları alalım. Bu bir insanlık borcu” dedi. Ancak Habeck’in bu sözleri, destek yerine sert tepki gördü.

Bild am Sonntag gazetesi Avusturya’da bugün Yeşiller’in de oylarıyla yeniden başbakan seçilecek olan Sebastian Kurz’la bir söyleşi yaptı.

Kurz’a, “Midilli’deki kimsesiz mülteci çocuklardan bazılarını almaya hazır mısınız?” diye sordu.

Sebastian Kurz’un cevabı çok kesin: “Hayır almayız. Buna hazır değiliz.”

KURTARICILARI SUÇLADI

Sebastian Kurz, Akdeniz’de artan mülteci boğulmalarından da gönüllü kurtarma ekiplerini sorumlu tuttu: “Akdeniz’de bu özel kurtarma girişimleri sonucu daha fazla insan Avrupa’ya gitmek için yola çıkıyor ve sonuçta onlar iyi bir şey yaptıklarını sanarken, daha fazla insanın ölümüne sebep oluyorlar.”

“Bir tane bile kimsesiz mülteci çocuk almam” diyen Kurz, aynı söyleşide 4 milyona yakın mülteci ağırlayan Türkiye’ye ise AB’nin yaptırım uygulamasını istedi.

“Türkiye-AB arasındaki sözleşme yeterince işlemiyor. Yunanistan bizim tam desteğimizi kazanıyor. AB’nin baskı için çok imkânı var. Bunu ciddi biçimde düşünmeliyiz” dedi.

Kurz’a yanıt, Akdeniz’de Sea Watch 3 adlı kurtarma gemisiyle 13’ü çocuk 47 mülteciyi kurtaran Alman kadın kaptan Carola Rackete’den geldi. Sosyal medya hesabından Kurz’un açıklamalarını eleştiren Rackete, ‘aşırı sağ’ olarak niteledi ve “Avusturya, Avrupa’da ‘Yeşil kale’ olma yolunda. Bu tür ifadeler ekofaşistlik” dedi.

Bugün başbakan seçilecek olan Sebastian Kurz, ortağı Yeşiller’le acımasız bir mülteci politikası izlemekte kararlı görünüyor.