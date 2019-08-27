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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA - Fotoğraflar: dpa
27.08.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Havalimanında alarm: Yasak bölgeye girdi, uçuşlar durdu, 7 bin yolcu etkilendi

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Havalimanında alarm: Yasak bölgeye girdi, uçuşlar durdu, 7 bin yolcu etkilendi

Almanya’nın Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’nda İspanyol bir yolcu, girişlerin yasak olduğu güvenlik bölgesine girince havalimanı bütün uçuşlara kapatıldı, binlerce yolcu terminallerden çıkarıldı. İspanyol yolcu, uzun çalışmalar sonucu yakalanıp sorguya alındı.

ALMANYA’nın ikinci büyük havalimanı Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’na Bangkok’tan gelen ve Madrid’e gidecek İspanyol bir yolcu yüzünden alarm verildi. Acil çıkıştan geçerek pistlerdeki yasaklı bölgeye geçen İspanyol yolcu yüzünden havaalanı bütün uçuşlara kapatıldı. 130 uçuşun iptal edildiği, iki terminalin anonslarla boşaltıldığı ve yolcuların yeniden kontrol edilerek uçuş salonlarına alınmasının ardından İspanyol yolcunun bulunduğu açıklandı. İsmi açıklanmayan yolcu sorguya alınırken güvenlik zaafiyeti nedeniyle soruşturma başlatıldı. Uçuşlar gecikmeli olarak yapılmaya başlanırken günde bin 200 uçuşun gerçekleştirildiği havalimanının yetkilileri, 130 uçuşun iptal edildiğini ve 7 bin yolcunun etkilendiğini duyurdu.

Havalimanında alarm: Yasak bölgeye girdi, uçuşlar durdu, 7 bin yolcu etkilendi

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ
Havalimanının resmi hesabından yapılan açıklamada da “Bir kişi, acil çıkış kapısı aracılığıyla Terminal 2’deki güvenli bölgeden güvenli olmayan bölgeye geçiş yaptı. Sonuç olarak, polis tedbirleri halen devam ediyor” denildi. Havalimanındaki ana uçuş firması Lufthansa ise “Terminal 2 ile Terminal 1’in B ve C bölgeleri kapatıldı” duyurusunu yaptı.

Havalimanında alarm: Yasak bölgeye girdi, uçuşlar durdu, 7 bin yolcu etkilendi

Uçuşu ertelenen yolcu Michele Cassola, sosyal medya hesabı üzerinden “Sabah 08.00’den beri pasaport kontrol kapılarının dışında bekleyen insanları bilgilendirir misiniz lütfen. Şu ana kadar hiçbir resmi açıklama yapılmadı” sözleriyle tepki gösterdi.
Bir diğer yolcu Jesse Thorson, “Suya ve yemeğe ihtiyacımız var, uçuşlarımızdan bahsetmiyorum bile” dedi.

Havalimanında alarm: Yasak bölgeye girdi, uçuşlar durdu, 7 bin yolcu etkilendi

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