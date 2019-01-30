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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
30.01.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Havai fişekten bomba yaparken yakalandılar

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Havai fişekten bomba yaparken yakalandılar

Federal Suç Dairesi içinde kurulan ve ‘Şamandıra’ adı verilen özel polis ekibi, Almanya’da bombalı saldırı hazırlığı içinde olan üç kişilik terör hücresini bastı. Suç üstü yakalanan teröristlerin maliyeti daha düşük olduğu için bomba yapımında havai fişeği kullandıkları ortaya çıktı. 3 Iraklı teröristin yapmayı planladıkları eylemin arabayla bombalı saldırı olmasından şüphe ediliyor.

ALMANYA’YA 2015 yılında sığınma talebinde bulunan ve mülteci statüsünde yaşayan Iraklı üç sığınmacı, saldırıda kullanmak üzere bomba yaparken yakalandı. Federal Başsavcılığın sürdürdüğü soruşturmaya çerçevesinde polis, Schleswig Holstein eyaleti sınırları içinde kalan Ditmarschen beldesinde bir eve baskın düzenledi. Federal Başsavcılık evde yakalanan Iraklı Shahin F. ve Hersh S.’yi bomba yapmak, Rauf S’i de ikiliye yardım etmekten tutuklattı. Evde arama yapan polis bilgisayarda bomba yapımıyla ilgili bilgilerin indirildiğini tespit etti. Üçlünün yılbaşında patlatılan havai fişeklerin içindeki barutları kullanarak bomba yapımına başladıkları öğrenildi. Üç teröristin bombanın ateşlemesini sağlayacak malzemeyi de İngiltere’den sipariş ettikleri tespit edildi.

‘KAFİRLERİ ÖLDÜRECEKTİK’
Polisten sızan bilgilere göre yakalanan üç şüpheliden birinin ifadesinde “Kafirleri öldürecektik, çocuklar bizim hedefimizde değil” itirafında bulundu. Yakalananların hangi örgütle bağlantılı olduklarıyla ilgili ise açıklama yapılmadı. Üç teröristin silah fiyatlarının pahalı olması nedeniyle silah satın alamadıkları, yapım maliyeti daha ucuz olduğu için havai fişeklerden bomba yapmaya karar verdikleri de ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcılık, üçlünün arabayla bombalı saldırıda bulunmak için Shahin F. sürüş kurslarına başladığını tahmin ediyor.

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