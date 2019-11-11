‘Hannover değişimi seçti’
Almanya’nın ilk Türkiye kökenli belediye başkanı Yeşiller’li Belit Onay, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kameralar karşısına geçip çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
KONUŞMASINA Almanca başlayan Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, sandıktan neden zaferle çıktıklarını bu sözlerle anlattı: “Seçim kampanyası son aylarda çok yoğun geçti. Bunun için çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Caddelere çıkıp broşürler dağıttık, insanlarla tek tek konuştuk, posta kutularına seçim bildirileri bıraktık.” Daha sonra konuşmasına Türkçe devam eden Onay, eşi Derya’ya dönerek, “Seni çok seviyorum. Her şeyimsin sen benim” dedi.
Daha sonra eşi Derya ile birlikte kameralar karşısına geçen Belit Onay, Twitter hesabından da bu mesajı paylaştı: “Hannover değişimi seçti. Sadece şunu söyleyebilirim: Teşekkürler! Gelecek yedi yılda şehrimiz için elimden gelenin en iyisini yapacağıma dair herkese söz veriyorum. Biz, hep birlikte Hannoveriz.”
YÖNETİM YEŞİLLER’E GEÇTİ
Yeşiller’li Belit Onay, 27 Ekim’de yapılan seçimlerin ilk turunda yüzde 32.2, CDU’nun desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz ise yüzde 32.1 oy almıştı. İkinci turda SPD’li seçmenlerin de desteğini alan Onay, yüzde 52.9 oyla hem Hannover’in hem de Almanya’nın ilk Türkiye kökenli büyükşehir belediye başkanı seçilerek tarihe geçti. Scholz’un oyları ise yüzde 47.1’de kaldı. Böylece, 1946 yılından beri SPD tarafından yönetilen Hannover, ilk kez Yeşiller Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI
Mölln ve Solingen katliamlarından sonra siyasete atıldığını belirten Goslar doğumlu Belit Onay, 38 yaşında, hukukçu, evli ve bir çocuk babası. Hannover’de hukuk öğrenimini tamamlayan Onay, 2013’ten bu yana Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu’nda Yeşiller bünyesinde parlamenter olarak görev yapıyordu. Onay, aynı zamanda partisinin belediye, mülteciler, spor politikaları sözcüsü.
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