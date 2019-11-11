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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ekrem SAĞIR, HANNOVER / Fotoğraflar: dpa
11.11.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

‘Hannover değişimi seçti’

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‘Hannover değişimi seçti’

Almanya’nın ilk Türkiye kökenli belediye başkanı Yeşiller’li Belit Onay, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kameralar karşısına geçip çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

KONUŞMASINA Almanca başlayan Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, sandıktan neden zaferle çıktıklarını bu sözlerle anlattı: “Seçim kampanyası son aylarda çok yoğun geçti. Bunun için çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Caddelere çıkıp broşürler dağıttık, insanlarla tek tek konuştuk, posta kutularına seçim bildirileri bıraktık.” Daha sonra konuşmasına Türkçe devam eden Onay, eşi Derya’ya dönerek, “Seni çok seviyorum. Her şeyimsin sen benim” dedi.
Daha sonra eşi Derya ile birlikte kameralar karşısına geçen Belit Onay, Twitter hesabından da bu mesajı paylaştı: “Hannover değişimi seçti. Sadece şunu söyleyebilirim: Teşekkürler! Gelecek yedi yılda şehrimiz için elimden gelenin en iyisini yapacağıma dair herkese söz veriyorum. Biz, hep birlikte Hannoveriz.”

‘Hannover değişimi seçti’
YÖNETİM YEŞİLLER’E GEÇTİ
Yeşiller’li Belit Onay, 27 Ekim’de yapılan seçimlerin ilk turunda yüzde 32.2, CDU’nun desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz ise yüzde 32.1 oy almıştı. İkinci turda SPD’li seçmenlerin de desteğini alan Onay, yüzde 52.9 oyla hem Hannover’in hem de Almanya’nın ilk Türkiye kökenli büyükşehir belediye başkanı seçilerek tarihe geçti. Scholz’un oyları ise yüzde 47.1’de kaldı. Böylece, 1946 yılından beri SPD tarafından yönetilen Hannover, ilk kez Yeşiller Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.
‘Hannover değişimi seçti’
EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI
Mölln ve Solingen katliamlarından sonra siyasete atıldığını belirten Goslar doğumlu Belit Onay, 38 yaşında, hukukçu, evli ve bir çocuk babası. Hannover’de hukuk öğrenimini tamamlayan Onay, 2013’ten bu yana Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu’nda Yeşiller bünyesinde parlamenter olarak görev yapıyordu. Onay, aynı zamanda partisinin belediye, mülteciler, spor politikaları sözcüsü.
‘Hannover değişimi seçti’
‘Hannover değişimi seçti’

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