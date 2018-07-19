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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: AA
19.07.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Hangi ilişki tecavüz sayılır, başbakan meclis kürsüsünde anlattı

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Hangi ilişki tecavüz sayılır, başbakan meclis kürsüsünde anlattı

İspanya’da hükümet, açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkilerin tecavüz sayılmasına ilişkin yeni yasa için düğmeye bastı.

İSPANYA’da Haziran ayında göreve başlayan hükümet, açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkilerin tecavüz sayılmasını öngören yasayı parlamentodan geçirmeye hazırlanıyor.

BBC’nin haberine göre, ceza kanununda değişiklik öngören yasa teklifine ilişkin parlamentoda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez “Hanımefendiler ve beyefendiler, açıkça ifade etmek gerekirse, ‘Hayır’ demek, ‘Hayır’ anlamına gelir. ‘Evet’ denilmiyorsa, bu da ‘Hayır’ anlamına gelir” dedi.

SANIKLAR BERAAT ETMİŞTİ
İspanya’da tecavüz suçuna ilişkin tartışma, 2016 yılında Pamplona kentindeki San Fermin boğa festivali sırasında bir kadına tecavüz ettikler iddiasıyla yargılanan bir grup erkekle ilgili verilen mahkeme kararının ardından başlamıştı.
Nisan ayında açıklanan kararla beş sanık, cinsel tacizden suçlu bulunmuş ancak tecavüz suçlamasından beraat etmişti. Hâkim, olayda herhangi bir şiddet ya da korkutma bulunmaması sebebiyle olayın tecavüz olmadığına karar vermişti.
Karar sonrasında “Taciz değil, tecavüz” sloganıyla binlerce kadın sokağa dökülmüş, İspanyol hükümeti cinsel suçlara ilişkin ceza kanununda değişiklik yapmak için harekete geçmişti. Faillerin Haziran ayında kefaletle serbest bırakılması konuya ilişkin tartışmaları daha da alevlendirmişti.

BAKAN, İSVEÇ’DEKİ YASAYI ÖRNEK GÖSTERDİ
İspanya Başkan Yardımcısı ve Eşitlik Bakanı Carmen Calvo, yasa önerisine ilişkin 10 Temmuz’da parlamento komisyonunda yaptığı konuşmada, cinsel saldırılar konusunda İsveç ceza kanununu örnek aldıklarını açıklamıştı.
“Eğer bir kadın açıkça ‘Evet’ demiyorsa, bunun haricindeki her şey ‘Hayır’ anlamına gelir” diyen Calvo ancak bu yolla “kadınların iradesi, özgürlüğü, onuru ve cinselliğinin korunabileceğini” belirtmişti.

TEHDİT VEYA ŞİDDET KANITI GEREKMİYOR
İsveç’te 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni yasaya göre, bir olayın “tecavüz” olarak tanımlanması için mağdurun cinsel ilişkiye açıkça kabul etmemiş olması yeterli. Böyle bir durumda failin cinsel ilişkinin gerçekleşmesi için mağdura şiddet uyguladığına veya tehdit ettiğine dair kanıt ortaya konması gerekmiyor.

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