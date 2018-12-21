Hakim maça giderken tecavüzcüyü gördü, tanıdı, yakalattı
Freiburg’da 18 yaşındaki genç kıza tecavüz eden onuncu saldırgan da yakalandı. Daha önce biri Alman vatandaşı, sekizi Suriyeli dokuz zanlı yakalanıp cezaevine konmuştu. Onuncu saldırganı hakim yolda tanıdı ve yakalattı.
POLİS iki aydır peşinde olduğu onuncu saldırgan Muhammed H.’yi yakaladı. Nöbetçi hakimin, 18 yaşındaki saldırgan hakkında tutuklama kararı vermesi üzerine cezaevine götürüldüğü sırada polis arabasının camından atlayıp kaçtı. Zanlıyı tutuklama kararı veren hakim tesadüf eseri Freiburg ile Hannover arasında hafta içi oynanan maça giderken yolda görünce hemen polise haber verdi. Polis de onuncu saldırganı kıskıvrak yakaladı.
DOSYASI KABARIK
Yakalanan tecavüz zanlısının daha önce birçok kez hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığından polisteki dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık iki ay önce Freiburg’da 18 yaşındaki genç bir kızın içeceğine ilaç koyan 29 yaşındaki Suriyeli, kıza tecavüz etmişti. Ardından arkadaşlarına da haber verince, dokuz kişi daha küçük kıza baygın haldeyken çalılıklar arasında tecavüz etmişti. Olay Almanya’da duyulunca büyük infiale yol açmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle