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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
15.05.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

‘Gurbetçiler sınır kapılarında sorun yaşamayacak’

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‘Gurbetçiler sınır kapılarında sorun yaşamayacak’

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz talini Türkiye’de geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının yurda girişlerinde gümrüklerdeki bekleme sürelerini kısaltmak için ek tedbirler alınmaya devam ediyor.Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay “Gurbetçilerimiz sınır kapılarında sorun yaşamayacak” dedi

AVRUPA’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 1 milyonun üzerinde gurbetçi, yaz tatili için Türkiye’ye giriş yapmak üzere Bulgaristan sınırındaki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarını tercih ediyor. Haziran ayı ortalarında başlayan geçişlerde gurbetçiler en çok Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullanıyor. Gurbetçi gelişlerinin başlamasıyla birlikte sınır kapılarından hafta içinde günlük ortalama bine yakın araç giriş yapıyor. Bu sayı hafta sonlarında iki katına çıkıyor ve zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

PERON SAYILARI ARTIYOR
Türk ve Bulgar gümrük yetkilileri, gümrüklerde peron sayısını artırarak kuyrukların önüne geçmeyi hedefliyor.
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bakanlık olarak Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının gümrük kapılarından daha hızlı geçiş yapmaları için bazı önlemler aldıklarını belirtti.
Özellikle Ramazan Bayramı sonrası ülkeye yoğun gurbetçi girişi beklediklerini dile getiren Turagay, gurbetçilerin tatillerini vatanlarında geçirme isteklerine en iyi şekilde cevap vermeyi amaçladıklarını söyledi.

‘Gurbetçiler sınır kapılarında sorun yaşamayacak’

DÜNYADA EN FAZLA TRAFİĞİ OLAN GÜMRÜK
Gümrüklerde kuyruk yaşanmaması yaptıkları çalışmaları anlatan Turagay, “Bulgaristan’daki gümrük yetkilileriyle görüştük. Bizler birtakım ek tedbirler aldık. Onlara da geçişlerin hızlandırılması amacıyla bazı önerilerimiz olacak. İnşallah yaz aylarında gurbetçilerimizin sınır kapılarında sorun yaşamasını engellemeyi arzuluyoruz. Kapıkule bizim için çok önemli. Dünyada en fazla trafiği olan gümrüklerin başında yer alıyor. Buradaki trafik akışını sağlamak hem ticaretimiz açısından hem de gurbetçilerimizin vatan hasretiyle yandıkları dönemde vatanlarına ulaşmaları açısından önemli. Vatandaşlarımızı, ticaret erbabımızı mutlu edecek sonuçlara ulaşmayı inşallah hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

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