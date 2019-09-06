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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / DHA - Fotoğraflar: AA
06.09.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Gurbetçi ‘park sistemi’ sayesinde yola dinç çıktı

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Gurbetçi ‘park sistemi’ sayesinde yola dinç çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda oluşturulan park alanı sayesinde yola dinlenmiş olarak çıkan gurbetçiler, uygulamanın tüm sınır kapılarında hayata geçirilmesini istiyor. Diğer taraftan gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönerken memleketlerinin yöresel lezzetlerini yanlarında götürdü.

YILLIK izinlerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin büyük bölümü, yaşadıkları ülkelere döndü. Yurt dışında yaşayan vatandaşların temmuz başından itibaren baba ocaklarını ziyaret etmek için Türkiye’ye giriş yapması dolayısıyla sınır kapılarında başlayan ‘gurbetçi sezonu’, bu yıl için tamamlanmak üzere. Temmuz ve ağustos aylarında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı sınır kapılarından 424 bin 474 araç giriş yaptı. Bunların çoğu 4-6 haftalık izinlerini tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelere döndü. Aynı kapılardan temmuz ve ağustosta 399 bin 819 bin araç çıkış yaptı.

Gurbetçi ‘park sistemi’ sayesinde yola dinç çıktı

BU YIL KUYRUK ÇİLESİ YOKTU
Gümrük yetkilileri, ‘gurbetçi sezonu’nun bu hafta sonu itibarıyla büyük oranda tamamlanmış olacağını ifade etti. Edirne Valisi Ekrem Canalp’ın talimatıyla gurbetçilerin, yurt dışına çıkışlarında rahat etmeleri ve bekleme sürelerini uygun bir alanda geçirmeleri için Kapıkule Sınır Kapısı’nda hayata geçirilen park sistemi sayesinde geçmiş yıllardaki araç kuyruklarına tanık olunmadı. Çıkış için gelen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı yanına oluşturulan yaklaşık 45 dönümdeki bin 750 araç kapasiteli, çocuklar için oyun alanları, ücretsiz internet bağlantısı, tuvalet, okuma ve televizyon izleme köşelerinin olduğu park alanına alındı. Böylelikle sınır kapısı yolunda kuyrukların önüne geçilmiş oldu.

‘DİĞER SINIR KAPILARINA DA YAPILMALI’
Park alanının, Kapıkule Sınır Kapısı’na giden kara yolundaki birikmeyi önlediğini ifade eden gurbetçiler, bu uygulamanın diğer kapılara da yapılması gerektiğini ifade etti. İngiltere’de yaşayan Mustafa Solmaz, geçmişte stres ve telaş içinde çıkış işlemlerini beklerken şimdi park sayesinde bekleme süresini dinlenerek geçirdiklerini söyledi. Bu uygulamanın trafik güvenliğine de katkısı olduğunu belirten Solmaz, “Numarasını alan, dinlendikten sonra hemen gidebiliyor. Vatandaş önceden kuyrukta yoruluyordu, sinirleniyordu, şimdi rahat rahat gelip gidiyor” dedi.

Gurbetçi ‘park sistemi’ sayesinde yola dinç çıktı

‘YOLA ÇIKMADAN DİNLENMEK GÜZEL’
Almanya’ya dönen Dursun Çilingir de park alanının yapılmasının çok yerinde bir karar olduğuna işaret ederek, “Park alanı yapılmış, bu alan gayet güzel düşünülmüş. Dinlenip yoluna devam edebiliyor insanlar, yola dinç çıkıyoruz. Yola çıkmadan önce dinlenmek güzel bir şey. Eskiden çok yoruluyorduk. O yollar yapılmış gayet güzel olmuş” diye konuştu.

Gurbetçi ‘park sistemi’ sayesinde yola dinç çıktı

MEMLEKET LEZZETLERİNİ DE GÖTÜRÜYORLAR
Memleketi Tunceli’de tatilini geçiren ve Almanya’ya dönüş yoluna koyulan Ali Berk ise, yanlarına bolca yemeklik erzak aldıklarını belirterek, “Tunceli’den geldim, Almanya’ya gidiyorum. Bagajımızda hem özlem hem de erzak götürüyoruz. Tereyağı, bal, kurutmalık biber aldık. Özel memleketten kardeşlerimin bizim için hazırladığı yiyecekler. Biz de bunları yanımıza alıp gurbette yıl boyu tüketeceğiz. Bir daha geldiğimizde yine aynı şekilde bu yiyeceklerin özlemiyle gelmiş olacağız” dedi.

’PASTIRMA’DAN TRABZON EKMEĞİNE...’
Belçika’ya yolculuk eden Süleyman Kurtoğlu da Türkiye’nin en meşhur lezzetlerini yanlarına aldıklarını ifade ederek; “Kayseri pastırmamız, Trabzon ekmeğimiz, Koçhisar kavunumuz var. Annemin bahçesinden biber, domates aldık. Erzakları hazırladık dönüş yoluna koyulduk. Buradan Bulgar gümrüğünü geçtikten sonra kaldığımız yere kadar gideceğiz” diye konuştu.

BOL BOL ÇORUM LEBLEBİSİ
Ailesiyle birlikte Fransa’ya giden Volkan Bektaş da Çorum’dan bol bol leblebi götürdüğünü belirtti. Bektaş, “Avusturya’dan dünyanın merkezi Çorum’a geldim. Çorum’da eşimizi dostumuzu ziyaret ettik, leblebimizi, kuruyemişimizi aldık, özlemimizi de bagajımıza koyduk yol aldık. Annem bize özel tarhana yaptı, bamya kurutmalarımız var. İnşallah orada 1 sene boyunca ülkemizin lezzetlerinden tüketeceğiz. Orada eşimize dostumuza da çokça aldığım meşhur Çorum leblebisinden hediye edeceğim” diye konuştu.

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