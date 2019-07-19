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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
19.07.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Gurbetçi akrabasını memleketinde vurdu

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Gurbetçi akrabasını memleketinde vurdu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Almanya’dan memleketine izne giden bir kişi, kendisi gibi Almanya’dan izne giden akrabasını tabancayla vurarak yaraladı ve daha sonra jandarmaya teslim oldu.

OLAY, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan memleketine tatil için giden Abdullah Şahin S. (33), yerleşim merkezi girişinde arkadaşıyla yol kenarında sohbet ettiği esnada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Karnından vurularak yaralanan şahıs kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı şahsın vücuduna bir kurşun isabet ettiği, ameliyata alındığı öğrenildi.

Gurbetçi akrabasını memleketinde vurdu

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ
Öte yandan, olayda kurşunların isabet ettiği ve arka camını parçaladığı hastane önüne getirilen bir otomobil ise jandarma tarafından incelemeye alındı. İsminin İ.S. (50) olduğu belirlenen şüpheli ise silahla yaralama olayının ardından boş kovanları toplayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin vurduğu şahısla akraba olduğu ve Almanya’da ikamet ettikleri, tatil dolayısıyla Beyşehir’e geldikleri ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürüldü. Zanlının daha sonra kendiliğinden jandarmaya gelerek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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