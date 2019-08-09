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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / FOTOĞRAF: dpa
09.08.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Greenpeace’ten Almanya hükümetine iklim davası

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Greenpeace’ten Almanya hükümetine iklim davası

Greenpeace ile üç çifçi aile, Almanya’da, ilk kez bir mahkemenin hükümete karşı açılan bir iklim koruma davasını görme kararı aldığını duyurdu. Berlin İdare Mahkemesi tarafından görülecek davanın gerekçesi ise küresel ısınmaya karşı hükümetin ‘yetersiz tepkileri’ nedeniyle temel haklarının hükümet tarafından ihlal edildiği.

31 Ekim’de Berlin idare Mahkemesinden görülecek davada, davacılar 2020 yılına kadar Almanya’nın doğaya saldığı karbondioksit miktarının ‘kararlı tedbirler’ alınarak yüzde 40 oranında düşürülmesini istiyor. Davacı üç ailenin Brandenburg, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde ikamet ettiği belirtiliyor. İlk duruşma Greenpeace’in verdiği bilgilere göre 31 Ekim tarihinde.

‘DÜŞÜNCESİZ’
Greenpeace İklim Uzmanı Lisa Göldner “Federal Hükümet etkin iklim koruma tedbirleri almayı sürekli olarak geciktirmesinin hesabını nihayet vermek zorunda kalacak” dedi. Göldner Almanya Başbakanı Angela Merkel’in iklim politikasının, Almanya’da ve tüm dünyada insanların varlık temelini tehdit ettiği için ‘düşüncesiz’ olduğunu dile getirdi. Kuzey Denizi üzerinde bulunan Pellworm’da yaşayan davacı Silke Backsen de davanın açılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. “Ada sakinleri olarak iklim krizini çok yakından yaşıyoruz” diyen Backsen kutuplardaki buzulların erimesinin Pellworm adasındaki hayatı da tehdit ettiğini söyledi.

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