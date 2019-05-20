Gölge oyununu Almanlara sevdirdi
Almanya’da geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ile Hacivat’ı 25 yıldır sergileyen Ali Köken, Almanların Türklerden daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.
ALMANYA’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Cami’de gerçekleştirilen kitap fuarı kapsamında, Almanca-Türkçe oyunlarını perdeye taşıyan Ali Köken, Almanya’nın yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de perde açıyor. Türklerden daha fazla Almanlardan ilgi gördüğünü söyleyen Ali Köken, “Oğlumu yetiştirdim o da Almanca başladı. Artık o da birkaç oyun yazdı. 1999’dan bu yana yaklaşık 20 yıldır Almanca ve Türkçe oyunları sergilemeye çalışıyoruz” dedi. Oğlu Erhan Köken ile Karagöz ile Hacivat’ı Almanlara sevdiren Ali Köken, “Burada yetişen yeni nesil Türkçeyi az bildiği için istenilen ilgiyi göremiyoruz” dedi. Almanların Karagöz oyununa daha çok ilgi gösterdiğini belirten Köken, şunları söyledi:
YAŞAMASI İÇİN HER ZAMAN OYNANMALI
“Almanca programlar yapıyoruz. Okullarda programlar yapıyoruz, onlara tanıtım yapıyoruz. Daha önce Türkçe başlamıştım. 1994-1999 tarihleri arası Türkçe oynattım. Ondan sonra baktım ki Almanlar tarafından da ilgi var. 1999’da ilk defa Almanca perde açtım. Sanatın zor iş. Yazılması gerek, çizilmesi gerek, birçok araştırma yapmamız gerek, birçok tasvir yapmamız lazım. Her oyuna göre ayrı ayrı tasvir. Yeni yeni oyuna yazmak gerek çünkü eski oyunları insanlar tanımıyor, bilmiyor. O nedenle her zaman aktüel olmalı.”
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