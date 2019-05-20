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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
20.05.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Gölge oyununu Almanlara sevdirdi

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Gölge oyununu Almanlara sevdirdi

Almanya’da geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ile Hacivat’ı 25 yıldır sergileyen Ali Köken, Almanların Türklerden daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

ALMANYA’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Cami’de gerçekleştirilen kitap fuarı kapsamında, Almanca-Türkçe oyunlarını perdeye taşıyan Ali Köken, Almanya’nın yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de perde açıyor. Türklerden daha fazla Almanlardan ilgi gördüğünü söyleyen Ali Köken, “Oğlumu yetiştirdim o da Almanca başladı. Artık o da birkaç oyun yazdı. 1999’dan bu yana yaklaşık 20 yıldır Almanca ve Türkçe oyunları sergilemeye çalışıyoruz” dedi. Oğlu Erhan Köken ile Karagöz ile Hacivat’ı Almanlara sevdiren Ali Köken, “Burada yetişen yeni nesil Türkçeyi az bildiği için istenilen ilgiyi göremiyoruz” dedi. Almanların Karagöz oyununa daha çok ilgi gösterdiğini belirten Köken, şunları söyledi:

Gölge oyununu Almanlara sevdirdi

YAŞAMASI İÇİN HER ZAMAN OYNANMALI
“Almanca programlar yapıyoruz. Okullarda programlar yapıyoruz, onlara tanıtım yapıyoruz. Daha önce Türkçe başlamıştım. 1994-1999 tarihleri arası Türkçe oynattım. Ondan sonra baktım ki Almanlar tarafından da ilgi var. 1999’da ilk defa Almanca perde açtım. Sanatın zor iş. Yazılması gerek, çizilmesi gerek, birçok araştırma yapmamız gerek, birçok tasvir yapmamız lazım. Her oyuna göre ayrı ayrı tasvir. Yeni yeni oyuna yazmak gerek çünkü eski oyunları insanlar tanımıyor, bilmiyor. O nedenle her zaman aktüel olmalı.”

Gölge oyununu Almanlara sevdirdi

Gölge oyununu Almanlara sevdirdi

 

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