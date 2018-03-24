Gökkuşağı’nın ödülleri 21. kez sahiplerini buldu

BU yıl 30’uncu yıldönümünü kutlayan radyo istasyonu Regenbogen, internet üzerinde kesintisiz dünya genelinde 24 saat yayın yapıyor. Almanya’da yaklaşık bir milyon kişiye ulaşan Radyo Regenbogen ödül törenine dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçılar katıldı. Toplam 12 kategoride müzik, sanat, şov dünyasın tanınmış simalarına verilen 24 ayar altın kaplama kristal ‘Regenbogen Award’ yine tanınmış simalar tarafından sunuldu.

Yaşam boyu ödülü dünyaca ünlü Kubalı kardeşler müzik grubu The Gibson Brothers’ sahnede efsane şarkısı ‘Kuba’ ile izleyenleri coşturdu.

Uluslararası yeni sanatçı dalında ABD’li Lauv, ulusal yeni sanatçı İspanyol kökenli Nico Santos, uluslararası müzik grubu ABD’li Welshly Arms, medya kadını Alman model ve sunucu Lena Gercke, komedi ödülü İngo Appelt kazandı.

Komedyen İngo Appelte ödülünü ülkenin sevilen diğer bir komedyeni ve programı sunan Atze Schröder verdi. Geri dönüş yapan, yeniden ortaya çıkan en iyi sanatçı komponist, şarkıcı Michael Patrick Kelly, ulusal pop Alman Wincent Weiss, en iyi şarkı sözü Johannes Oerding, uluslararası pop Finlandiyalı Alma, medya adamı Dr. Eckart von Hirschhausen, en iyi müzik dans ve şarkı Alle Farben kazanan sanatçılar arasında yer aldılar.





