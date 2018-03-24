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Gökkuşağı’nın ödülleri 21. kez sahiplerini buldu

Levent GÜNDÜZ / RUST, DHA
24.03.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

Almanya’da yayın yapan radyo istasyonu Regenbogen (Gökkuşağı) ödülleri Regenbogen Award, ülkenin en büyük eğlence parkı Avrupa parkında törenle verildi. Regenbogen’in 1998 yılından bu yana verilen ödüllerinin 21’incisine bin 400 davetli katıldı.

BU yıl 30’uncu yıldönümünü kutlayan radyo istasyonu Regenbogen, internet üzerinde kesintisiz dünya genelinde 24 saat yayın yapıyor. Almanya’da yaklaşık bir milyon kişiye ulaşan Radyo Regenbogen ödül törenine dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçılar katıldı. Toplam 12 kategoride müzik, sanat, şov dünyasın tanınmış simalarına verilen 24 ayar altın kaplama kristal ‘Regenbogen Award’ yine tanınmış simalar tarafından sunuldu.

Gökkuşağı’nın ödülleri 21. kez sahiplerini buldu

Yaşam boyu ödülü dünyaca ünlü Kubalı kardeşler müzik grubu The Gibson Brothers’ sahnede efsane şarkısı ‘Kuba’ ile izleyenleri coşturdu.

Gökkuşağı’nın ödülleri 21. kez sahiplerini buldu

Uluslararası yeni sanatçı dalında ABD’li Lauv, ulusal yeni sanatçı İspanyol kökenli Nico Santos, uluslararası müzik grubu ABD’li Welshly Arms, medya kadını Alman model ve sunucu Lena Gercke, komedi ödülü İngo Appelt kazandı.

Gökkuşağı’nın ödülleri 21. kez sahiplerini buldu

Komedyen İngo Appelte ödülünü ülkenin sevilen diğer bir komedyeni ve programı sunan Atze Schröder verdi. Geri dönüş yapan, yeniden ortaya çıkan en iyi sanatçı komponist, şarkıcı Michael Patrick Kelly, ulusal pop Alman Wincent Weiss, en iyi şarkı sözü Johannes Oerding, uluslararası pop Finlandiyalı Alma, medya adamı Dr. Eckart von Hirschhausen, en iyi müzik dans ve şarkı Alle Farben kazanan sanatçılar arasında yer aldılar.

Gökkuşağı’nın ödülleri 21. kez sahiplerini buldu

Gökkuşağı’nın ödülleri 21. kez sahiplerini bulduGökkuşağı’nın ödülleri 21. kez sahiplerini buldu

Etiketler: avrupadan haberler
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