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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
05.07.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

Gabriel’e en sert cevap: “Ayrılın”

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Gabriel’e en sert cevap: “Ayrılın”

Hessen Eyalet Başbakanı ve CDU Genel Başkan Yardımcısı Volker Bouffier, eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel’in koalisyondan çıkma çağrısına tepki gösterdi: “Sadece şunu söyleyebilirim, o zaman ayrılın.”

BOUFFIER, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, AP seçimlerini Avrupa Halk Partisinin (EPP) kazandığına, sosyalistlerin kaybettiğine dikkati çekerek “Sosyalistlerin tavrı ve her şeyden önce SPD’den gelen açıklamalar, ülkenin çıkarına olmayan kafa karıştırıcı, çelişkili ve ciddiyetsiz” dedi. SPD ve sosyalistlerin, muhafazakarların liste başı adayı Manfred Weber’e de destek vermediklerini anımsatan Bouffier, SPD’lileri ‘timsah gözyaşı dökmekle’ itham etti.

MERKEL’İ ZORLADILAR
Uzun zaman sonra bir Alman’ın tekrar Avrupa’nın en önemli kurumunun başına geçme imkânı bulunduğunu belirten Bouffier, şöyle konuştu: “Tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri buna onay verdi. Sadece SPD kendisini hakarete uğramış kabul etti ve Başbakan Angela Merkel’i çekimser oy kullanmaya zorladı. Şimdi SPD içinden bazıları Sigmar Gabriel’in koalisyondan çıkma çağrısına katılıyorsa sadece şunu söyleyebilirim, o zaman ayrılın. Biz de o zaman SPD’nin Almanya’nın 50 yıl sonra AB Komisyon Başkanlığını yürütecek olmasından dolayı koalisyondan ayrıldığını kayda geçeriz. Bu da çok absürt olur.”

SPD TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in AB Komisyon Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından Almanya’da koalisyon ortakları arasında tansiyon yükselmişti. Koalisyon hükümetinin ortağı olan SPD’den von der Leyen ismine tepkilerin yükselmesinin ardından CDU da SPD’ye eleştiriler yöneltmişti. SPD’nin eski genel başkanı Sigmar Gabriel, Ursula von der Leyen’in AB Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesinin koalisyondan ayrılma gerekçesi olabileceğini söylemişti. Almanya’nın da ilk kadın Savunma Bakanı olan von der Leyen, görevini 2013’ten bu yana yürütüyor. Von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi CDU’nun üyesi. CDU ise AP’deki birinci siyasi grup olan EPP bünyesinde yer alıyor.

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