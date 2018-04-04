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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
04.04.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Fransız tavuk devi iflas etti

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Fransız tavuk devi iflas etti

Dünyada ilk üç arasında yer alan Fransız tavuk üreticisi Doux’un zorunlu tasfiye talebini değerlendiren mahkeme, şirketin 31 Mayıs’a kadar faaliyetlerine devam etmesine ve satılmasına hükmetti.

FRANSA’nın kuzeydoğusunda bulunan ve son yıllarda mali sorunlar yaşayan şirket hakkında karar açıklandı. Rennes Ticaret Mahkemesi’nde görülen zorunlu tasfiye davasında dünyada tavuk üretimi alanında ilk üçte yer alan Fransız şirketi Doux hakkında 31 Mayıs’a kadar faaliyete devam ve satış kararı verildi. 

Les Echos gazetesi, 2013’te Avrupa Birliği (AB) desteği kesilen ve Brezilyalı üreticilerle rekabeti sürdüremeyen Doux’un bir başka Fransız şirket LDC veya Ukraynalı MHP’ye satışının gündemde olduğunu yazdı.
Şirketin önündeki en büyük sorunun 2 bine yakın çalışanının istihdamı olduğu kaydedilen haberde, gerçekleşecek satış sonrasında çalışanların bir kısmının işe devam edebileceği belirtildi.

EN BÜYÜK MÜŞTERİ SUUDİ ARABİSTAN
Fransız tavuk üretiminin yüzde 50’ye yakını ihraç edilirken, Doux’un en büyük müşterisinin Suudi Arabistan olduğu öğrenildi.
Fransa’nın kuzeydoğu bölgesinde çok sayıda tavuk çiftliği ve üreticisinin yaşam kaynağı olan Doux hakkında 2012’de de iflas erteleme kararı alınmıştı.
Şirketin en büyük hissedarı Terrena tarafından daha önce yapılan açıklamada, mali durumu gittikçe kötüleşen şirketin yıllık zararının 35 milyon avro olduğu belirtilmişti.

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