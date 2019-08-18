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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: Arşiv
18.08.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Fransa’da doktorlardan açık mektup! İlaç kıtlığına...

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Fransa’da doktorlardan açık mektup! İlaç kıtlığına...

Fransa’da en çok tüketilen ilaçların kıtlığından şikâyet eden 26 doktor ve profesör, bir gazetede yayınladıkları açık mektupta hükümetten ‘stok mecburiyeti’ getirmesini talep etti.

BUNDAN 10 yıl öncesine kadar çok nadir yaşanan ilaç kıtlığının yaygınlaştığını ifade eden doktorlar, 2018’de 868 kez ilaçsız kalındığının rapor edildiğini ve 2008’e göre 20 kat daha fazla kıtlık yaşandığını ifade etti. Hastaların mağdur olduğunu belirten uzmanlar; kanser ilaçları, antibiyotikler, aşılar, tansiyon ilaçları, kalp ilaçları, sinir sistemi ilaçlarında kıtlık yaşandığını belirtti. En pahalı ilaçların değil de en uygun olan, kamusal ihtiyacın büyük bölümünü oluşturan ve hayati olan ilaçların kıtlığının yaşandığını yazan uzmanlar, aynı zamanda kâr amacı gütmeyen bir ilaç ve sağlık kuruluşunun oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Fransa’da doktorlardan açık mektup İlaç kıtlığına...

Açık mektuplarında hükümete seslenen doktor ve profesörler, önemli ilaçların mecburi stok yapılması için yasal bir zorunluluk getirilmesini talep edip bu şekilde ilaç kıtlığının önüne geçileceğini savundu.

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