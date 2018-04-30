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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA
30.04.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Fransa'da bir üniversiteye daha polis operasyonu

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Fransa'da bir üniversiteye daha polis operasyonu

Fransa'da öğrencilerin eğitim reformunu protesto amacıyla 8 Nisan'dan beri işgal altında tuttuğu Paris-3 Üniversitesinin Censier kampüsü, polis operasyonuyla tahliye edildi. Daha önce Paris, Montpellier, Grenoble ve Lyon'daki üniversitelere tahliye operasyonları düzenleyen polis, hala işgal altında olan merkezlere de operasyon planlıyor.

PARİS Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Censier kampüsüne sabahın erken saatlerinde tahliye amaçlı operasyon düzenlendiği, 8 Nisan'dan beri öğrenciler tarafından işgal edilen kampüsten 50 civarında kişinin dışarı çıkarıldığı ve tahliye sırasında herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı kaydedildi.
Operasyon sonrası binada yüzlerce boş şişe ve yangın çıkarma amaçlı kullanılan malzeme bulunduğu, ayrıca aşırı sol ve anarşist örgütlerin kullandığı çok sayıda pankart ve bandrol ele geçirildiği bildirildi.

Fransada bir üniversiteye daha polis operasyonu

ÇOK SAYIDA ÜNİVERSİTE HALA İŞGAL ALTINDA
Fransa'da hükümetin eğitim reformu ve üniversiteye giriş sisteminde uygulamaya soktuğu düzenlemeleri protesto amacıyla ülkedeki çok sayıda üniversite ve fakültede blokaj eylemleri yapılmıştı.
Şimdiye kadar 50'den fazla merkezde başlatılan eylemler sonrası Paris, Montpellier, Grenoble ve Lyon'da polis tarafından tahliye operasyonları düzenlenmişti.
Ülkede çok sayıda üniversite ve fakülte binasında kısmi veya tamamen blokajın devam ettiği, bu binalar için de tahliye işlemlerinin gündemde olduğu ifade ediliyor. 

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