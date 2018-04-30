Fransa'da bir üniversiteye daha polis operasyonu
Fransa'da öğrencilerin eğitim reformunu protesto amacıyla 8 Nisan'dan beri işgal altında tuttuğu Paris-3 Üniversitesinin Censier kampüsü, polis operasyonuyla tahliye edildi. Daha önce Paris, Montpellier, Grenoble ve Lyon'daki üniversitelere tahliye operasyonları düzenleyen polis, hala işgal altında olan merkezlere de operasyon planlıyor.
PARİS Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Censier kampüsüne sabahın erken saatlerinde tahliye amaçlı operasyon düzenlendiği, 8 Nisan'dan beri öğrenciler tarafından işgal edilen kampüsten 50 civarında kişinin dışarı çıkarıldığı ve tahliye sırasında herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı kaydedildi.
Operasyon sonrası binada yüzlerce boş şişe ve yangın çıkarma amaçlı kullanılan malzeme bulunduğu, ayrıca aşırı sol ve anarşist örgütlerin kullandığı çok sayıda pankart ve bandrol ele geçirildiği bildirildi.
ÇOK SAYIDA ÜNİVERSİTE HALA İŞGAL ALTINDA
Fransa'da hükümetin eğitim reformu ve üniversiteye giriş sisteminde uygulamaya soktuğu düzenlemeleri protesto amacıyla ülkedeki çok sayıda üniversite ve fakültede blokaj eylemleri yapılmıştı.
Şimdiye kadar 50'den fazla merkezde başlatılan eylemler sonrası Paris, Montpellier, Grenoble ve Lyon'da polis tarafından tahliye operasyonları düzenlenmişti.
Ülkede çok sayıda üniversite ve fakülte binasında kısmi veya tamamen blokajın devam ettiği, bu binalar için de tahliye işlemlerinin gündemde olduğu ifade ediliyor.
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