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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
06.10.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Fransa sınır kontrollerini uzatıyor

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Fransa sınır kontrollerini uzatıyor

Fransa’nın, 2015’teki Paris saldırıları sonrası Schengen’i askıya alarak uygulamaya koyduğu sınır kontrollerini 30 Nisan 2019’a kadar uzatacağı belirtildi.

FRANSA basınında yer alan haberlerde, Fransa’nın sınır kontrolleri ile ilgili yeni kararını Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna ilettiği ifade edildi. Haberlerde, Fransa’nın Komisyona, Schengen alanında serbest dolaşım uygulamasına son veren sınır kontrolü uygulamasını 30 Nisan 2019 tarihine kadar yeniden uzatacağı kaydedildi.
Ülkede terör tehdidinin devam ettiği belirtilen haberlerde, bu yıl terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği, 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 20 kişi yaralanmasına neden olan iki terör saldırısının düzenlendiği anımsatıldı. Haberlerde, aynı zamanda bu yıl 5 terör saldırısının önlendiği aktarıldı.
Bu uzatmayla Fransa, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimlerine devam edecek.

ALTI KEZ UZATILDI
Fransa, 2015’teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması ülkede altı kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırıldı.
Fransa’nın dışında Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor. Uygulama, terörle mücadelenin yanında göçü engelleme hedefini taşıyor.

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