Fransa Harki’ye 15 bin euro kötü koşulda yaşam tazminatı ödeyecek
Fransa devleti, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa’nın yanında savaşan bir Cezayirli’ye (Harki) , ülkede kötü koşullarda yaşam sunduğu gerekçesiyle 15 bin euro ödemeye mahkum edildi.
FRANSA danıştayı, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa’nın yanında Cezayir’e karşı savaşan ve “Harki” olarak bilinen Cezayirlilerden bir kişiye, 1960’lı yıllarda Fransa’da kötü koşullardaki bir kampta kaldığı gerekçesiyle maddi ve manevi zararlarına karşılık 15 bin euro ödemesine karar verdi. Bu kişinin söz konusu koşullar nedeniyle psikolojik ve sosyal destek almak zorunda kaldığı ve Fransızca eğitiminin de etkilendiği kaydedildi.
KÖTÜ KOŞULDAN DEVLET SORUMLU
Danıştay, Cezayir’in bağımsızlığını elde elde ettikten sonra Cezayir’i terk ederek Fransa’ya gelmek zorunda kalan Harkilerin kaldığı kamplardaki kötü yaşam koşullarından devletin sorumlu olduğun adikkati çekti.
Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Genevieve Darrieussecq, geçen hafta yaptığı açıklamada, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa’nın yanında savaşan Cezayirlilere (Harkiler) 40 milyon euro yardım yapacaklarını açıklamıştı.
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