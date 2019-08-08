Focus’un anketinden ikisi çıktı
Almanya’da 426 bin üyeli ve tarih olarak da en eski geçmişe sahip olan SPD, krizden çıkmak için biri erkek, biri kadın iki eş başkan arıyor. Eş başkan yarışında şimdiye kadar aday olanlar arasında kamuoyunda çok tanınan simalar yok. Adaylık tarihi 1 Eylül’de sona eriyor.
FOCUS’un anketine göre, çoğunluk SPD eski lideri Sigmar Gabriel ve Aile Bakanı Franziska Giffey’in eş başkan olarak partinin başına geçmesini istiyor. İkisi de henüz adaylıklarını açıklamadı.
“Gabriel tekrar partinin başına dönsün” diyenlerin oranı yüzde 18.7. Franziska Giffey’in kadın eş başkan olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 16.1. Erkek adaylarda SPD’nin isyankar genci Kevin Kühnert diyenlerin oranı yüzde 12.5. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil’ı SPD lideri olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 3.7. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil diyenlerin oranı ise yüzde 6.8.
Kadın adaylarda ise Gesine Schwann yüzde 11 ile Giffey’den sonra ikinci, Simone Lange yüzde 5.6 ile üçüncü sırada.
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