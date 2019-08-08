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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AA,dpa
08.08.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Focus’un anketinden ikisi çıktı

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Focus’un anketinden ikisi çıktı

Almanya’da 426 bin üyeli ve tarih olarak da en eski geçmişe sahip olan SPD, krizden çıkmak için biri erkek, biri kadın iki eş başkan arıyor. Eş başkan yarışında şimdiye kadar aday olanlar arasında kamuoyunda çok tanınan simalar yok. Adaylık tarihi 1 Eylül’de sona eriyor.

FOCUS’un anketine göre, çoğunluk SPD eski lideri Sigmar Gabriel ve Aile Bakanı Franziska Giffey’in eş başkan olarak partinin başına geçmesini istiyor. İkisi de henüz adaylıklarını açıklamadı.
“Gabriel tekrar partinin başına dönsün” diyenlerin oranı yüzde 18.7. Franziska Giffey’in kadın eş başkan olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 16.1. Erkek adaylarda SPD’nin isyankar genci Kevin Kühnert diyenlerin oranı yüzde 12.5. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil’ı SPD lideri olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 3.7. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil diyenlerin oranı ise yüzde 6.8.
Kadın adaylarda ise Gesine Schwann yüzde 11 ile Giffey’den sonra ikinci, Simone Lange yüzde 5.6 ile üçüncü sırada.

 

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