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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
15.04.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Floransa’dan sonra en çok Edirne’de var

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Floransa’dan sonra en çok Edirne’de var

Bin 585 tescilli tarihi eseriyle, İtalya’nın Floransa kentinden sonra metrekareye en çok tarihi eserin düştüğü ikinci Avrupa kenti Edirne, kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle Türk ve Avrupalı turistlerden büyük ilgi görüyor.

ESKİ Osmanlı başkenti Edirne, başta Selimiye olmak üzere camileri ve diğer dinlere ait ibadethaneleriyle inanç ve kültür, Ege’ye kıyısı ile deniz, nehirler ve ormanlarıyla doğa turizmini bir arada sunan ender kentlerden. Her geçen yıl ziyaretçi sayısını artıran Edirne ‘alışkanlık yaratan şehirler’ arasında sayılıyor. İstanbul ve Antalya’dan sonra en çok turisti çeken ‘Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı’ olarak da anılan Edirne’yi geçen yıl, Avrupalı Türklerin de aralarında bulunduğu 3,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Floransa’dan sonra en çok Edirne’de var

OSMANLI’NIN AZAMETİ
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bu yıl yüzde 12’ye yakın artışla ocak ve şubat ayında 394 bin 115 yabancının kenti ziyaret ettiğini belirterek “Edirne hem sultanlar şehri, hem şehirler sultanıdır. Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir şehirdir. Medeniyetlerin birleştiği bir yerdir. Edirne’ye geldiğinizde Selimiye Camisi’nde Osmanlı’nın azametini, Mimar Sinan’ın zarif ustalığını görürsünüz. Eski Cami’ye gittiğinizde Hacı Bayram Veli’nin hutbesini duyar gibi olursunuz.”

Floransa’dan sonra en çok Edirne’de var

KİMSESİZLERİN VE DUVARLARIN SAHİPLENİŞİ
“Hasan Sezai dergahında kimsesizlere el kucak açan Hasan Sezai’nin sesini işitirsiniz. 2. Bayezid Külliyesi’nde kimsesizlerin ve duvarların devlet tarafından sahiplendiğini hissedersiniz. Köprülerin seyir teraslarında akşam güneşinin batışını izler, Kakava-Hıdrellez’de hayata başka bir açıdan bakarsınız. Edirne, bin 585 tescilli tarihi eseriyle Floransa’dan sonra metrekareye en çok tarihi eser düşen ikinci şehirdir. Yunanistan ve Bulgaristan’dan da günübirlik ziyaretçiler kentimizi gezmeye gelir” dedi.

Floransa’dan sonra en çok Edirne’de var

Floransa’dan sonra en çok Edirne’de var

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