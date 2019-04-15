Floransa’dan sonra en çok Edirne’de var
Bin 585 tescilli tarihi eseriyle, İtalya’nın Floransa kentinden sonra metrekareye en çok tarihi eserin düştüğü ikinci Avrupa kenti Edirne, kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle Türk ve Avrupalı turistlerden büyük ilgi görüyor.
ESKİ Osmanlı başkenti Edirne, başta Selimiye olmak üzere camileri ve diğer dinlere ait ibadethaneleriyle inanç ve kültür, Ege’ye kıyısı ile deniz, nehirler ve ormanlarıyla doğa turizmini bir arada sunan ender kentlerden. Her geçen yıl ziyaretçi sayısını artıran Edirne ‘alışkanlık yaratan şehirler’ arasında sayılıyor. İstanbul ve Antalya’dan sonra en çok turisti çeken ‘Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı’ olarak da anılan Edirne’yi geçen yıl, Avrupalı Türklerin de aralarında bulunduğu 3,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
OSMANLI’NIN AZAMETİ
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bu yıl yüzde 12’ye yakın artışla ocak ve şubat ayında 394 bin 115 yabancının kenti ziyaret ettiğini belirterek “Edirne hem sultanlar şehri, hem şehirler sultanıdır. Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir şehirdir. Medeniyetlerin birleştiği bir yerdir. Edirne’ye geldiğinizde Selimiye Camisi’nde Osmanlı’nın azametini, Mimar Sinan’ın zarif ustalığını görürsünüz. Eski Cami’ye gittiğinizde Hacı Bayram Veli’nin hutbesini duyar gibi olursunuz.”
KİMSESİZLERİN VE DUVARLARIN SAHİPLENİŞİ
“Hasan Sezai dergahında kimsesizlere el kucak açan Hasan Sezai’nin sesini işitirsiniz. 2. Bayezid Külliyesi’nde kimsesizlerin ve duvarların devlet tarafından sahiplendiğini hissedersiniz. Köprülerin seyir teraslarında akşam güneşinin batışını izler, Kakava-Hıdrellez’de hayata başka bir açıdan bakarsınız. Edirne, bin 585 tescilli tarihi eseriyle Floransa’dan sonra metrekareye en çok tarihi eser düşen ikinci şehirdir. Yunanistan ve Bulgaristan’dan da günübirlik ziyaretçiler kentimizi gezmeye gelir” dedi.
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