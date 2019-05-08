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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
08.05.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Ferzan Özpetek’e İtalya’dan peş peşe onurlar

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Ferzan Özpetek’e İtalya’dan peş peşe onurlar

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya’nın Lecce ve Napoli kentlerinden sonra Palermo belediyesi tarafından da fahri vatandaş ilan edildi. Palermo Üniversitesi de Özpetek’e fahri doktora unvanı verdi. Salento Üniversitesi de Özpetek’i ‘Kültür Büyükelçisi’ atadı.

İTALYA sanat dünyasının önemli isimlerinden Ferzan Özpetek, Lecce ve Napoli kentlerinden sonra Palermo kenti tarafından da fahri vatandaşlık unvanıyla onurlandırıldı.
Ayrıca Üniversitesi ‘gösteri sanatı bilimlerine katkılarından’ dolayı Ferzan Özpetek’e fahri doktora verdi. Palermo Üniversitesi Rektörü Fabrizio Micari, törende yaptığı konuşmada, “İnsanı ve insanın sonsuz zayıflıklarını komik ve trajik tonlarla ve gerekse tarihten günümüze anekdotlarla, pek çok sonsuz nüansla anlatma kapasitesinden” dolayı Özpetek’in bu unvana layık görüldüğünü söyledi. Diğer yandan Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, Özpetek’e fahri vatandaşlık beratı verilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Ferzan Özpetek’e İtalya’dan peş peşe onurlar

YENİ FİLMİNİN BAZI SAHNELERİ PALERMO’DA GEÇECEK
Özpetek’in bu ay içinde çekimlerine başlayacağı yeni filmi ‘Şans Tanrıçası’nın bazı sahnelerinin Palermo’da geçeceğini belirten Orlando, “Ünlü yönetmenin filmleri ve yazılarıyla insanın renkli, tuhaf ve özel içselliğini derinlemesine inceleyerek, aşkı, tutkuları, duyguları, arkadaşlık bağlarını, aile duygularını ve insan ruhunu anlatmasından, çağdaş insanın sembollerinden biri olmasından, farklılığın güzelliğini ve zenginliğini göstermesinden” dolayı fahri vatandaşlık beratına layık görüldüğünü belirtti.
Puglia bölgesindeki Salento Üniversitesi de Ferzan Özpetek’in “Kültür Büyükelçisi” olarak atanması kararı alındığını açıkladı.

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