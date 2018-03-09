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Ferhat Tunç’un kız kardeşi hayatını kaybetti

Ferit DEMİR, DHA
09.03.2018 - 13:10 | Son Güncelleme:

Sanatçı Ferhat Tunç’un Almanya’nın Frankfurt kentinde yaşayan kız kardeşi Nadire Yoslun, evinde geçirdiği kalk krizi sonucu hayatını kaybetti.

ALMANYA’nın Frankfurt kentinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Nadire Yoslun (46), perşembe sabahı evinde kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Yoslun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ferhat Tunç’un kız kardeşi hayatını kaybetti

Nadire Yoslun’un ağabeyi sanatçı Ferhat Tunç ise kız kardeşinin ölümünü sosyal medya hesabında şu sözlerle duyurdu:
’Hayatımın en güzel bacısını kaybettim! Kız kardeşim, canımın yarısı Nadire, sabah saatlerinde Almanya’da yaşadığı evinde, ani bir kalp krizi sonucu, bu dünyayı ve bizi terk etti. Ölüm de bir gerçeğimiz. Kapımızı çalınca sözün hükmü kalmıyor. Arayıp acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim.”

Etiketler: Ferhat Tunç , Nadire Yoslun , avrupadan haberler , Almanya
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