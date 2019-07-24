Fenerbahçe, Bayern Münih-Audi Cups 4’lü turnuva için Münih’e geliyor
Her yıl FC Bayern Münih kulübü ve Audi sponsorluğunda düzenlenen 4’lü kupa turnuvasına bu yıl Türkiye’den Fenerbahçe futbol takımını ağırlayacak. 30 ve 31 Temmuz günleri gerçekleşecek turnuvaya ayrıca, FC Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham Hotspur futbol takımları da katılacak.
TURNUVANIN ilk günü saat 18.00’de Allianz Arena sahasında Real Madrid ile Tottenham Hotspur oynayacak. Aynı gece saat 20.30 da Bayern Münih ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu maçların galipleri 31 Temmuz Çarşamba günü final maçına çıkacaklar.
ANTRENMAN TÜRKGÜCÜ SAHASINDA
Bu arada, Fenerbahçe turnuva için antrenman çalışmalarını Münih Türkgücü Ataspor’un sahasında yapacak. Turnuvanın biletleri satışa sunulurken, Bayern Münih ve Audi Cups internet sitesinden satın alınabilir.
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