Federal polis tarihindeki en büyük operasyonu gerçekleştirdi
Almanya çarşamba sabahına polis operasyonlarıyla uyandı. Federal polisin yürüttüğü fuhuş çetelerine yönelik yapılan operasyonda çete lideri 59 yaşındaki kadın, bir masaj salonunda yakalandı.
Bin 500 polisin katıldığı operasyon, ülke tarihinde federal polis tarafından yürütülen en kapsamlı ve en büyük operasyon olarak açıklandı. Sabah saat 06.00’da başlayan ve eş zamanlı olarak Düsseldorf, Siegen, Dortmund ile Gelsenkirchen kentlerini kapsayan operasyonunun hedefi, insan taciri çetenin yönetici ve üyelerini yakalamaktı.
Uzun süreden beri yürütülen soruşturma çerçevesinde Siegen’de Taylandlılara ait bir masaj salonunda çete lideri 59 yaşındaki kadın yakalandı.
Çete üyeleri, Tayland’dan ülkeye getirdikleri kadınları Almanya’nın çeşitli kentlerinde fuhuşa zorlamakla suçlanıyor. Kuzey Ren Vestfalya (NRW) merkezli gerçekleşen operasyonda polis tam 62 genelev ve eve baskın düzenledi. Operasyon, federal polisin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük ve en kapsamlı operasyon olarak değerlendirildi.
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