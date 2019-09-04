Federal Meclis 70 yaşında: 4 bin 215 oturum, 64 bin 78 yasa
Almanya Federal Meclis’i, 70. yıl açılışını 7 Eylül’de yapacak. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez 7 Eylül 1949 yılında açılan mecliste, 70 yılda önemli kararlar alındı. 4 bin 215 oturum yapıldı 64 bin 78 yasa çıkarıldı.
ALMANYA Federal Meclis’i 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 7 Eylül 1949’da Bonn’daki bir spor salonunda ilk oturumunu yaptı. En yaşlı üye sıfatıyla Meclis’e başkanlık yapan Paul Löbe “İstikrarlı hükümet, sağlıklı ekonomi, güvenli özel yaşam konularında yeni bir sosyal düzen kurmalı ve anavatanımızı yeni bir refaha taşımalıyız. Alman birliğinin iyileşmesini görevlerimizden biri görüp, Almanya’nın Avrupa’nın samimi ve iyi niyetli bir üyesi olmasını sağlamalıyız” sözleriyle meclisin hedefini koymuştu.
HEDEFLERİN BİRÇOĞUNA ULAŞILDI
70 yıl önce gerçekleşen ilk oturumdan bugüne Federal Meclis’te 4 bin 215 oturum gerçekleşti. 64 bin 78 yasa çıkarıldı. Paul Löbe’nin koyduğu hedeflerin birçoğuna ulaşıldı. Ortadan ikiye bölünen Almanya birleşti. Sağlıklı ve güçlü bir ekonomi yaratıldı. Halkın refahı yükseldi. Sosyal düzen sağlandı. Meclis 70 yıllık tarihinde uzun ve sert tartışmalara da sahne oldu. 1952 yılında 20 saat boyunca Almanya’nın yeniden silahlanması tartışmaları yapıldı. 1972 yılında Doğu ile yapılacak anlaşma üzerinde milletvekilleri 22 saat boyunca görüşlarını açıkladı. 7 Eylül 1949’da ilk oturumu yapan meclis, 50 yıl sonra 7 Eylül 1999’da bu kez Berlin’e taşındı.
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