Faciadan son anda kurtuldular!
Almanya’nın Mannheim şehrinde 9 Türk ailenin yaşadığı binada yangın çıktı. Yangın, yarım saat içinde kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.
ALMANYA’nın Baden-Vürtemberg Eyaleti’nin Mannheim şehrinde Türklerin de yaşadığı bir binada yangın çıktı. Gece yarısından sonra çıkan yangında maddi zarar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının, binanın önünden geçen yabancı uyruklular tarafından fark edildiği ve tüm bina sakinlerini uyandırarak polis ve itfaiyeyi aradıkları öğrenildi. İhbarı alır almaz olay yerine itfaiye ekipleri yarım saat içinde yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarının 2 saat sürdüğü binada 9 Türk ailenin yaşadığı öğrenildi. Yangının sebebinin henüz belirlenemediği ve polisin inceleme başlattığı açıklandı.
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