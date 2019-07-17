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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / FOTOĞRAF: Reuters
17.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Facebook’un para birimi Libra, Euro için tehlike mi?

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Facebook’un para birimi Libra, Euro için tehlike mi?

Sosyal medya devi Facebook’un 2020 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini duyurduğu kripto para biri Libra uzmanları endişendiriyor. Almanya Maliye Bakanlığı, Bild gazetesinin haberine göre Libra’yı, Euro için bir tehlike olarak görüyor.

GAZETENİN bakanlığa ait bir resmi evraktan yaptığı alıntıda, hükümetin “Merkez Bankası ile birlikte, Libra’nın devletin para birimine bir alternatif olarak kendini kabul ettirmesinin engellenmesine yönelik” çalışması talep ediliyor. Söz konusu evrakta ayrıca, Fransa, İngiltere, ve Amerika Birleşik Devletleri’nin maliye bakanları ile görüşmeler yapıldığı ve Facebook’un Libra’yı 2020’de piyasaya sürme planlarına karşı ne yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor. Evrakta ayrıca görüşülen maliye bakanlarının tamamının Facebook’un planlarına eleştirel baktıkları ifade ediliyor.

G7 ÜLKELERİNİN DE GÜNDEMİNDE
Bugün Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelecek olan G7 ülkelerinin maliye bakanları, bu konuyu da gündeme alacak. Almanya’nın Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ile temsil edileceği toplantıda ayrıca Google, Apple, Amazon vb. gibi internet devlerine dijital vergi uygulaması da görüşülecek. Almanya ve Fransa geçen yıl yapılan G20 toplantısında, aralarında Bitcoin’in de bulunduğu kripto para birimleriyle ilgili düzenlemeye gitmek için girişim başlatmışlardı. Alman Merkez Bankası da Facebook’un para birimi Libra ile ilgili daha önce uyarılarda bulundu.

FACEBOOK ENDİŞELERİ GİDERMEYE ÇALIŞIYOR
Facebook geçen Haziran ayında, kripto para birimi Libra’yı 2020 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planladığını, ancak bunun için önce ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınacağını açıklamıştı. ABD Kongresi’nde konuyla ilgili soruları yanıtlayan Facebook’un Libra’dan sorumlu yöneticisi David Marcus, söz konusu para biriminin ne geleneksel para birimlerine rakip ne de para politikalarına müdahil olmayacağını dile getirdi. Facebook, kripto para birimi Libra ile Facebook kullanıcılarına, kendi aralarında para transferi ve internet üzerinden alışveriş imkanı sağlamayı hedefliyor.

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