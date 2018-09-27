Facebook, Avusturya’nın aşırı sağcı haber sitesini kapattı
Faceebok, Avusturya’da sık sık yabancı, Müslüman ve göçmen karşıtlığını körükleyen aşırı sağcı haber sitesinin (Unzensuriert.at - Sansürsüz’ hesabını kapattı.
Unzensuriert.at haber portalı tarafından yapılan açıklamada, sayfalarının hangi gerekçeyle kapatıldığının henüz belirsiz olduğu belirtilse de Facebook kapatma gerekçesi olarak ‘Sayfadaki faaliyetler, Facebook kullanım şartlarına uymuyor’ mesajını paylaştı.
Haber sitesi, sosyal paylaşım ağının sayfalarını kapatmasına tepki göstererek, bu durumun basın özgürlüğüne saldırı olduğunu ileri sürdü.
Yabancı, Müslüman ve göçmen karşıtlığını sıklıkla körükleyen haber sitesi, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisine (FPÖ) olan yakınlığıyla biliniyor.
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