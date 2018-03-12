Essen’deki aşevi Almanları böldü

ABD Başkanı Trump’ın başkanlık seçiminde “America First” (Önce Amerika) kampanyasına aklıselim sahibi herkes karşı çıktı. Özellikle Almanya’da alay ve tepki konusu oldu. Ama ABD Başkanı Trump’ın önce Amerika politikasını eleştirenler, Almanya’da Essen Aşevi’nin muhtaç yabancıları dışlayıp, sadece Almanlara yiyecek vermesini doğru buluyor. Muhtaç insanlara yiyecek ve gıda yardımı yapan Essen Aşevi 2.5 aydır yabancıları almıyor. Sadece muhtaç Alman vatandaşları yardımdan yararlanıyor. Gerekçesi, gıda yardımı alanların yüzde 78’i yabancı ve bu nedenle muhtaç Almanlar dışlandı. Yardım almak için gelen yabancılar sıraya girmiyor. Genellikle genç ve güçlüler. “Sıraya geç” diyen Almanlara orta parmak işareti yapıyorlar ve kafa tutuyorlar. Bu saldırgan tavırları sonucu Alman muhtaçlar dışlandı ve artık gelmiyorlar.

MERKEL’İ TOPA TUTTULAR

Bu konuda fikri sorulan Şansölye Merkel, “Bu tür sınıflandırmalar doğru değil” dedi. Vay, sen misin bunu söyleyen. Alman kamuoyu Merkel’i topa tuttu. Yabancılara yardımı durduran Essen Aşevi Başkanı Jörg Sartor’a dayanışma telefonları yağdı. Kamuoyunda yapılan ankette Almanların yüzde 52.3’ü, “Merkel haksız” dedi. Yüzde 37.3’ü, “Ayrım yapmayalım” diyen Merkel’e hak verdi. Merkel gelen tepkiler üzerine sözcüsü Steffen Seibert üzerinden, aşevlerinde fahri çalışanlara büyük saygı duyduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de kendini tartışmalara katılmak zorunda hissetti; “Muhtaçlar arasında rekabete yol açmayalım” diye uyardı.

ORTA PARMAK GÖSTERDİ

Konu haftalardır Almanya’nın ve televizyon oturumlarının gündeminde. Sunucu Maybrit Illner’in ZDF kanalındaki televizyon oturumunda CDU gençlik teşkilatı Başkanı Paul Ziemiak ile Yeşiller’in Eşbaşkanı Annalena Baerbock yaka paça birbirine girdi. Polonya kökenli Ziemiak, “Sıraya girmeyi bilmeyen ve orta parmağını gösterenlerin orada işi yok” deyince Baerbock orta parmağını gösterip, “Siz orta parmak işareti yapıyorsanız, ben de sizinle aynı milletten olduğum için dışlanmam mı gerekiyor” dedi.

Şimdi ABD Başkanı Trump’ın önce Amerika sözüne karşı çıkan ama Essen Aşevi’nin yabancıları dışlayan kararını doğru bulanlara sormak lazım. Bu, önce Almanlar değil de ne? Kaldı ki, Trump önce Amerika, diyerek tüm Amerikalıları kastetti. Essen Aşevi’nin yaptığı ise “Önce Almanya” değil, “Önce Almanlar.”