Eski sevgiliye üç gün boyunca o fotoğrafları göndermiş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEski sevgiliye üç gün boyunca o fotoğrafları göndermiş
GeriAvrupa Eski sevgiliye üç gün boyunca o fotoğrafları göndermiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
05.09.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Eski sevgiliye üç gün boyunca o fotoğrafları göndermiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski sevgiliye üç gün boyunca o fotoğrafları göndermiş

Almanya’nın eski milli futbolcusu Metzelder hakkında çocuk pornografisi yayma suçlamasıyla açılan soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre eski sevgilinin Metzelder’e tuzak kurmadığı, o fotoğrafları Metzelder’in kendisinin üç gün boyunca eski sevgiliye gönderdiği tespit edildi.

ALMAN eski milli futbolcu Christoph Metzelder hakkında açılan soruşturmayla ilgili detaylar gün ışığına çıkmaya başladı. Metzelder’in telefonundan 10 ile 13 Ağustos tarihleri arasında eski sevgilisine 15 çocuk pornografisi içeren fotoğraflar gönderildi. İsmi açıklanmaya kadın da bu fotoğrafları Hamburg’da polise götürerek ihbarda bulundu.
Polis önce Metzelder’e tuzak kurulup kurulmadığından emin olmak istedi. Emniyet, fotoğrafların ve mesajların gerçekten Metzelder’in cep telefonundan gönderilip gönderilmediğini ve fotoğrafların gerçek olup olmadığını kriminal laboratuvarda inceledi. Şikayetçi olan kadını da saatlerce sorguladı.

METZELDER GÖNDERMİŞ
Fotoğrafların ve mesajların gerçek olduğundan emin olan polis, mesajları eski milli futbolcunun gönderdiğini tespit edince harekete geçti. Önce Metzelder’in telefonundaki delillere el koydu. Ardından önce eski milli futbolcunun arabasında ve Düsseldorf’daki evinde aramalar yaptı.
Hamburg savcılık sözcüsü Liddy Oechtering, Metzelder’in neden tutuklanmadığına ilişkin soruya “Tutuklamayı gerektirecek bir neden yok. Soruşturmaya yardımcı oluyor. Tüm aramaları da yaptık zaten” yanıtını verdi. Metzelder’in suskunluğunu koruduğu ve ifade vermediği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Eski sevgiliye üç gün boyunca o fotoğrafları göndermiş
Sezaryenle doğan, daha sık hastalanıyor
Mültecilere bir yılda 609 saldırı
Çiçek satarken 8 kurşunla öldürülmüştü: Cinayet serisinin ilk kurbanı için anma töreni