Eski sevgiliye üç gün boyunca o fotoğrafları göndermiş
Almanya’nın eski milli futbolcusu Metzelder hakkında çocuk pornografisi yayma suçlamasıyla açılan soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre eski sevgilinin Metzelder’e tuzak kurmadığı, o fotoğrafları Metzelder’in kendisinin üç gün boyunca eski sevgiliye gönderdiği tespit edildi.
ALMAN eski milli futbolcu Christoph Metzelder hakkında açılan soruşturmayla ilgili detaylar gün ışığına çıkmaya başladı. Metzelder’in telefonundan 10 ile 13 Ağustos tarihleri arasında eski sevgilisine 15 çocuk pornografisi içeren fotoğraflar gönderildi. İsmi açıklanmaya kadın da bu fotoğrafları Hamburg’da polise götürerek ihbarda bulundu.
Polis önce Metzelder’e tuzak kurulup kurulmadığından emin olmak istedi. Emniyet, fotoğrafların ve mesajların gerçekten Metzelder’in cep telefonundan gönderilip gönderilmediğini ve fotoğrafların gerçek olup olmadığını kriminal laboratuvarda inceledi. Şikayetçi olan kadını da saatlerce sorguladı.
METZELDER GÖNDERMİŞ
Fotoğrafların ve mesajların gerçek olduğundan emin olan polis, mesajları eski milli futbolcunun gönderdiğini tespit edince harekete geçti. Önce Metzelder’in telefonundaki delillere el koydu. Ardından önce eski milli futbolcunun arabasında ve Düsseldorf’daki evinde aramalar yaptı.
Hamburg savcılık sözcüsü Liddy Oechtering, Metzelder’in neden tutuklanmadığına ilişkin soruya “Tutuklamayı gerektirecek bir neden yok. Soruşturmaya yardımcı oluyor. Tüm aramaları da yaptık zaten” yanıtını verdi. Metzelder’in suskunluğunu koruduğu ve ifade vermediği öğrenildi.
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