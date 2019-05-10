Eski sağlık bakanı kansere yakalandı
Almanya Federal Sağlık eski Bakanı Daniel Bahr’ın kansere yakalandığı açıklandı. 2011 ile 2013 yılları arasında CDU/CSU ile FDP koalisyon hükümetinde bakanlık yapan Bahr’ın amansız hastalığına yakalandığı yönetim kurulu üyeliği yaptığı Allianz Sigorta Şirketi tarafından duyuruldu.
BAHR’ın ne kanseri olduğu konusunda bilgi verilmezken, teşhisin erken konduğu ve tedavisinin mümkün olduğu belirtildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Bahr, yaz boyunca yapacağı tüm randevularını iptal etti ancak işine gelip normal tempoda mesaisini sürdürecek. Milletvekilliği, müsteşar ve 34 yaşında da Federal Sağlık Bakanı olan Bahr, evli ve üç çocuk babası. Bahr’ın bakanlığı döneminde hastaların büyük tepkisini çeken muayene ücreti kaldırılmıştı. 2004’te getirilen uygulamaya göre hastalar muayene için doktora gittiklerinde her üç ayda bir 10 Euro ödemek zorundaydı. Bahr, hasta ve yaşlı bakımın konusunda da önemli adımlar atmıştı.
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