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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
17.01.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Sorun yaşadınız diye Türkiye önemini kaybetmez

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Sorun yaşadınız diye Türkiye önemini kaybetmez

Almanya’da her yıl düzenlenen Münih Güvenlik Konferansının Başkanı Wolfgang İschinger, Türkiye’nin Avrupa için öneminin üyelikten çok daha büyük olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sorun yaşamanız, Türkiye’nin önemini değiştirmez” dedi.

ALMANYA’nın Münih kentinde 15-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak Güvenlik Konferansı öncesinde konuşan Wolfgang İschinger, Türkiye’nin Avrupa ve Almanya için önemini vurguladı. Berlin’de görev yapan yabancı gazetecilerin sorularını yantılayan Güvenlik Konferansı Başkanı İschinger, bu yıl konferansın açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un birlikte yapacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DAVETLİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da davet ettiklerini söyleyen Wolfgang İschinger, Türkiye’yi konferansta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil edeceğini kaydetti.
Konferansta ağırlıklı olarak ‘Avrupa stratejik olarak kendini nasıl kanıtlayabilir’ sorusunun tartışılacağını belirten İschinger, Avrupa’yı kriz turizmi yapmakla, kriz bölgelerinde tek ses olamamakla eleştirdi.

KAPI KAPAMAK BÜYÜK HATA OLUR
Türkiye’nin Avrupa için önemine dikkat çeken İschinger “Almanya’nın Trump’tan önce de Amerika politikası vardı sonra da olacak. Türkiye için de bu durum böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sorun yaşamış olabilirsiniz. Ama bu Avrupa ve özellikle de milyonlarca Türk kökenli insanın yaşadığı Almanya için Türkiye ile çok sıkı bir işbirliği yapmak zorunda olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Türkiye’nin önemi, AB üyeliğinden çok daha fazla. Türkiye stratejik olarak Avrupa için merkezi konumda. Türkiye’yi AB’ye sıkıca bağlamak mümkün değilse bile sıkı bir birliktelik için mutlaka yollar bulmalıyız. Türkiye’ye kapıyı kapamak, büyük hata olur” dedi.

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