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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Hakime TORUN - Nursima KESKİN / ANKARA, DHA
11.04.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Erdoğan’dan Avrupalı Türklere: Yeni vatanın imkanlarını sonuna kadar değerlendirin

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Erdoğan’dan Avrupalı Türklere: Yeni vatanın imkanlarını sonuna kadar değerlendirin

AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türklere de seslendi. Avrupalı Türklerden, yaşadıkları yeri yeni vatanları olarak benimsemelerini isteyen Erdoğan, şöyle dedi:

“AVRUPA’daki vatandaşlarıma sesleniyorum; bulunduğunuz ülkelerde gurbette değil, birinci sınıf insan haklarına sahip olarak yaşayacağınız yeni vatanınızdasınız. Ana vatanınız bakidir. Siz yeni vatanınıza sıkı sahip çıkın. Bunun için yaşadığınız ülkelerin vatandaşlık hakkından mutlaka faydalanın. Eğitimden iş kurmaya kadar tüm imkanlarını sonuna kadar değerlendirin. Ana dilinizden, inancınızdan, kendi içinizdeki dayanışmanızdan asla taviz vermeyin. Ama yaşadığınız ülkenin dilini ve sosyal ortamını da mutlaka en iyi şekilde öğrenin. Siyasette mutlaka etkin olun. PKK’lılara bırakmayın oraların siyasetini. Siz etkin olun. Girin o alanlara. Bizzat siyasi partilerde ve siyaset mekanizmalarında görev alın. Bölücü örgüt yandaşlarının en büyük avantajı sayıları az da olsa belli yerlerde kümelenerek siyaset mekanizmasında söz sahibi olmalarıdır. Ülkesine, milletine, bayrağına, ezanına bağlı vatandaşlarımız birlik olduğunda siyasi partiler ve siyasetçiler üzerinde onlardan yüz kat daha etkili olma imkanına sahiptir.”

YANINIZDA OLACAĞIZ
“Yaptığımız seçimlerde sadece Almanya’dan bize gelen oy yüzde 60. Demek ki orada bir güç var. Bu güç oradaki siyasette de etkin olmalıdır. Etkin olalım ki orada haklarımızı çok daha rahat kullanabilelim. Ticarete önem verelim. Vatandaşlarımız ekonomik, siyasi, sosyal alanlarda sayısal çoğunluklarına uygun konum sahibi olduğunda şu anda yaşadığımız sıkıntıların çoğu kendiliğinden çözülecektir. Biz ilgili kurumlarımızla her zaman olduğu gibi bugün de dünyanın neresinde olursa olsun tüm vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

ARTIK BIKTIK, USANDIK
Türkiye kökenli Yusuf Ünsal’ın, Alman polisi tarafından kötü muameleye maruz kalmasına da değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Başkonsolosluğumuz sürecin içinde takibini yapıyor. Bizi üzen şu; Alman makamları, polisleri terör örgütüne bu kadar yumuşak davranırken, örgüt karşısındaki vatandaşa bu zulmü neden yapar. Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu iddiasıyla yola çıkan Avrupa’nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık.”

BİR GÜN O ELİ ISIRIR
“Avrupa’da demokrasi sadece Türkiye’ye karşı olanların hakkıdır. Avrupa’da ülkemize dönük her türlü düşmanlığı gösterme hakkına sahipsiniz. Buna karşılık Türkiye’nin lehine en küçük faaliyete kalkışırsanız salon tahsisi iptallerinden, sınır dışı tehditlerine kadar uzanan acayip bir yaptırımlar listesi ile karşı karşıya bulunursunuz. Türk milleti bu tür tehditlere pabuç bırakmaz. Avrupa ülkeleri şunu iyi bilsinler ki kendi sonlarını kendi elleri ile hazırlıyor. Bu örgütler eninde sonunda nefretlerini ve namlularını onlara çevirecekler. Bunu da iyi bilsinler. Terörizmin doğası budur. Kendisini beslediği eli gün gelir ısırır.”

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