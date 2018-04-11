Erdoğan’dan Avrupalı Türklere: Yeni vatanın imkanlarını sonuna kadar değerlendirin

“AVRUPA’daki vatandaşlarıma sesleniyorum; bulunduğunuz ülkelerde gurbette değil, birinci sınıf insan haklarına sahip olarak yaşayacağınız yeni vatanınızdasınız. Ana vatanınız bakidir. Siz yeni vatanınıza sıkı sahip çıkın. Bunun için yaşadığınız ülkelerin vatandaşlık hakkından mutlaka faydalanın. Eğitimden iş kurmaya kadar tüm imkanlarını sonuna kadar değerlendirin. Ana dilinizden, inancınızdan, kendi içinizdeki dayanışmanızdan asla taviz vermeyin. Ama yaşadığınız ülkenin dilini ve sosyal ortamını da mutlaka en iyi şekilde öğrenin. Siyasette mutlaka etkin olun. PKK’lılara bırakmayın oraların siyasetini. Siz etkin olun. Girin o alanlara. Bizzat siyasi partilerde ve siyaset mekanizmalarında görev alın. Bölücü örgüt yandaşlarının en büyük avantajı sayıları az da olsa belli yerlerde kümelenerek siyaset mekanizmasında söz sahibi olmalarıdır. Ülkesine, milletine, bayrağına, ezanına bağlı vatandaşlarımız birlik olduğunda siyasi partiler ve siyasetçiler üzerinde onlardan yüz kat daha etkili olma imkanına sahiptir.”

YANINIZDA OLACAĞIZ

“Yaptığımız seçimlerde sadece Almanya’dan bize gelen oy yüzde 60. Demek ki orada bir güç var. Bu güç oradaki siyasette de etkin olmalıdır. Etkin olalım ki orada haklarımızı çok daha rahat kullanabilelim. Ticarete önem verelim. Vatandaşlarımız ekonomik, siyasi, sosyal alanlarda sayısal çoğunluklarına uygun konum sahibi olduğunda şu anda yaşadığımız sıkıntıların çoğu kendiliğinden çözülecektir. Biz ilgili kurumlarımızla her zaman olduğu gibi bugün de dünyanın neresinde olursa olsun tüm vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

ARTIK BIKTIK, USANDIK

Türkiye kökenli Yusuf Ünsal’ın, Alman polisi tarafından kötü muameleye maruz kalmasına da değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Başkonsolosluğumuz sürecin içinde takibini yapıyor. Bizi üzen şu; Alman makamları, polisleri terör örgütüne bu kadar yumuşak davranırken, örgüt karşısındaki vatandaşa bu zulmü neden yapar. Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu iddiasıyla yola çıkan Avrupa’nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık.”

BİR GÜN O ELİ ISIRIR

“Avrupa’da demokrasi sadece Türkiye’ye karşı olanların hakkıdır. Avrupa’da ülkemize dönük her türlü düşmanlığı gösterme hakkına sahipsiniz. Buna karşılık Türkiye’nin lehine en küçük faaliyete kalkışırsanız salon tahsisi iptallerinden, sınır dışı tehditlerine kadar uzanan acayip bir yaptırımlar listesi ile karşı karşıya bulunursunuz. Türk milleti bu tür tehditlere pabuç bırakmaz. Avrupa ülkeleri şunu iyi bilsinler ki kendi sonlarını kendi elleri ile hazırlıyor. Bu örgütler eninde sonunda nefretlerini ve namlularını onlara çevirecekler. Bunu da iyi bilsinler. Terörizmin doğası budur. Kendisini beslediği eli gün gelir ısırır.”