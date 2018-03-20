Erdoğan ve Aliyev’den yardım istedi

AZERBAYCAN vatandaşı Davut Aliev (42), şu an 10 ve 12 yaşlarında olan kızlarının yedi yıl önce Köln Gençlik Dairesi tarafından elinden alındığını, çocuklarının geri verilebilmesi için elinden geleni yaptığını fakat başarılı olamadığını söyledi. Eşiyle anlaşamadıkları için ayrıldıklarını belirten Aliev, daha sonra çocuklarının vekaletini aldığını fakat eşinin şikayeti üzerine çocuklarının Gençlik Dairesi tarafından elinden alındığını söyledi. Davud Aliev, “Dört yıl çocuklarımı bana göstermediler. Çocuklarımdan duydum ki çocuklarımı Hıristiyan yapmışlar vaftiz etmişler, başka bir dine inanıyorlar. Rica ediyorum bana yardım etsinler. Türk Cumhurbaşkanından ve Azerbaycan Cumhurbaşkanından ricam, şu meselede bana yardım etsinler” dedi.

Çocuklarını sadece haftada üç saat bir refakatçi eşliğinde görebildiğini belirten Aliev, “Büyük kızımla konuştuğum zaman bir heykel vardı eğildi haç işareti yaptı. Sordum ona bunu niye yapıyorsun? ‘Bize bunu öğretmişler, kiliseye götürdüler, vaftiz ettiler, biz bu dine inanıyoruz’ dedi. Yani Müslüman çocuklarımı Hıristiyan yapmışlar” iddiasında bulundu.

Çocuklarının Türkçeyi unuttuklarını belirten Davud Aliev, Almanca anlaşmak zorunda kaldıklarını söyledi.