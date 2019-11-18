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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
18.11.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Enerjide işbirliği şart

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Enerjide işbirliği şart

Türk Mimar ve Mühendisler Birliği’nin (TMMB) bünyesindeki Yüksek Öğrenimli Türk Göçmenler (YÖTG) çalışma grubu tarafından Frankfurt’ta düzenlenen bilimsel çalıştayda, yenilenebilir enerjiye yatırımın geleceğe yatırım anlamına geldiği kaydedildi. Çalıştayda, günümüz dünyasının en önemli gündem maddelerinden ‘Yenilenebilir Enerji ve Çevre’ konusu ele alındı.

ÇALIŞTAYA katılan Alman Havacılık-Uzay Merkezi Solar Araştırmalar Enstitüsü Araştırma Görevlisi Serdar Hiçdurmaz, cari açığının önemli bölümünün enerji kaynaklı olduğu Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda çok büyük potansiyeli bulunduğunu söyledi. Hiçdurmaz, Almanya’nın Çin’le rekabet edebilmesi için Türkiye ile işbirliği yapmasının şart olduğunu dile getirdi. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Ticaret Ataşesi Tansu Günendi ile Hannover Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı’nın izlediği çalıştayda uzmanlar Türk Alman Ekonomi Birliği Başkan Vekili Suat Bakır, Universite de Picarde Jules Verne’den öğretim üyesi Dr. Aytaç Gören, Alman Havacılık-Uzay Merkezi Solar Araştırmalar Enstitüsü Araştırma Görevlisi Serdar Hiçdurmaz, Stuttgart Üniversitesi Enerji Ekonomisi ve Akılcı Enerji Kullanımı Enstitüsü Araştırma Görevlisi Pınar Korkmaz, Kerem Mermer, Navigant firmasından Ortadoğu ve Avrupa Rüzgar Ekibi Yönetici Danışmanı Okan Sargın, EkoRE şirketi CEO’su Serhan Süzer ve Omnetric firmasından IoT Yöneticisi Can Uz konuştular.

AKILLI ŞEBEKE VE ŞEHİRLER TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ
Çalıştayda konuşan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, enerji verimliliğinin en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, “Artık amaç bir birim enerji ile en fazla üretimi ve refahı yaratmak olmalı. Hem enerjiyi daha verimli kullanmalıyız hem de mevcut ticari ürünleri daha uzun süreli kullanabilir hale gelmeliyiz. Yeni teknolojilere ve sisteme akıllı yatırımlar konusunda bilinçlenme, eğitim ve farkındalık yaratma devlet tarafından destekleniyor. Örneğin hidrojenden enerji üretimi, batarya ve aydınlatma teknolojilerine yapılan yatırımlar, akıllı şebeke ve şehirler, Türkiye’de öncelik verilen ve üzerinde durulan konular arasında. Enerji verimliliği, dışa bağımlılığın azaltılması, çevrenin korunması ile iklim değişikliğine karşı politikalar Türkiye’nin 2023 yılına yönelik ulusal strateji hedeflerinin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerindendir” dedi.

Enerjide işbirliği şart
TÜRKİYE’DEN PERSONEL GETİRİYORLAR
Türk Alman Ekonomi Birliği Başkan Vekili Suat Bakır, Almanya’nın dijital rekabette altyapı eksikliği yaşadığını söyledi. Türkiye ve Almanya’nın Avrupa Birliği ile İslam Birliği dışındaki oluşumlarda hep yan yana olduğunu kaydeden Bakır, “Almanya’nın sağa kaymasıyla birlikte hoşgörü eksikliği var. 50’li 60’lı yıllarda ekonomik mucize yaratan bu ülkede demografik sorun var. Buradaki Türk uzmanlardan dünya şirketleri yararlanıyor. Ama Türkiye’den gelen şirketler elemanları Türkiye’den getiriyor’ diye konuştu.
Enerjide işbirliği şart
Avrupa Birliği için enerji projeleri geliştirdiklerini kaydeden Stuttgart Üniversitesi Enerji Ekonomisi ve Akılcı Enerji Kullanımı Enstitüsü Araştırma Görevlisi Pınar Korkmaz, elektrikli araçların hava kirliliğine çözüm olmayacağını söyledi. Denizcilik ve havacılıkta farklı enerji kaynakları kullanabileceğini belirten Korkmaz, güneş ve rüzgardan elde edilen enerjinin iki katına çıkarabileceğini kaydetti. Pınar Korkmaz, 2050 yıllarında kullanılmasa bile yedekleme kapasitesi açısından doğal gaz gibi kaynaklara ihtiyaç duyulacağını da söyledi.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR
Ortadoğu ve Avrupa Rüzgar Ekibi Yönetici Danışmanı Okan Sargın ise rüzgar için hâlâ standart oluşturulamadığını belirterek tribüne gelen rüzgarın ancak yüzde 48’inin kullanılabildiğini aktardı. Sargın, biyokütlenin de yeni iş modelleri oluşturabileceğini söyledi.

Enerjide işbirliği şart
Dr. Aytaç Gören de uzun zamandan beri ürettikleri güneş enerjisiyle çalışan araç ile dünyanın farklı bölgelerinde otomobil yarışlarına katıldıklarını belirtti.

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