Enerjide işbirliği şart

ÇALIŞTAYA katılan Alman Havacılık-Uzay Merkezi Solar Araştırmalar Enstitüsü Araştırma Görevlisi Serdar Hiçdurmaz, cari açığının önemli bölümünün enerji kaynaklı olduğu Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda çok büyük potansiyeli bulunduğunu söyledi. Hiçdurmaz, Almanya’nın Çin’le rekabet edebilmesi için Türkiye ile işbirliği yapmasının şart olduğunu dile getirdi. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Ticaret Ataşesi Tansu Günendi ile Hannover Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı’nın izlediği çalıştayda uzmanlar Türk Alman Ekonomi Birliği Başkan Vekili Suat Bakır, Universite de Picarde Jules Verne’den öğretim üyesi Dr. Aytaç Gören, Alman Havacılık-Uzay Merkezi Solar Araştırmalar Enstitüsü Araştırma Görevlisi Serdar Hiçdurmaz, Stuttgart Üniversitesi Enerji Ekonomisi ve Akılcı Enerji Kullanımı Enstitüsü Araştırma Görevlisi Pınar Korkmaz, Kerem Mermer, Navigant firmasından Ortadoğu ve Avrupa Rüzgar Ekibi Yönetici Danışmanı Okan Sargın, EkoRE şirketi CEO’su Serhan Süzer ve Omnetric firmasından IoT Yöneticisi Can Uz konuştular.

AKILLI ŞEBEKE VE ŞEHİRLER TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ

Çalıştayda konuşan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, enerji verimliliğinin en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, “Artık amaç bir birim enerji ile en fazla üretimi ve refahı yaratmak olmalı. Hem enerjiyi daha verimli kullanmalıyız hem de mevcut ticari ürünleri daha uzun süreli kullanabilir hale gelmeliyiz. Yeni teknolojilere ve sisteme akıllı yatırımlar konusunda bilinçlenme, eğitim ve farkındalık yaratma devlet tarafından destekleniyor. Örneğin hidrojenden enerji üretimi, batarya ve aydınlatma teknolojilerine yapılan yatırımlar, akıllı şebeke ve şehirler, Türkiye’de öncelik verilen ve üzerinde durulan konular arasında. Enerji verimliliği, dışa bağımlılığın azaltılması, çevrenin korunması ile iklim değişikliğine karşı politikalar Türkiye’nin 2023 yılına yönelik ulusal strateji hedeflerinin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerindendir” dedi. TÜRKİYE’DEN PERSONEL GETİRİYORLAR

Türk Alman Ekonomi Birliği Başkan Vekili Suat Bakır, Almanya’nın dijital rekabette altyapı eksikliği yaşadığını söyledi. Türkiye ve Almanya’nın Avrupa Birliği ile İslam Birliği dışındaki oluşumlarda hep yan yana olduğunu kaydeden Bakır, “Almanya’nın sağa kaymasıyla birlikte hoşgörü eksikliği var. 50’li 60’lı yıllarda ekonomik mucize yaratan bu ülkede demografik sorun var. Buradaki Türk uzmanlardan dünya şirketleri yararlanıyor. Ama Türkiye’den gelen şirketler elemanları Türkiye’den getiriyor’ diye konuştu. Avrupa Birliği için enerji projeleri geliştirdiklerini kaydeden Stuttgart Üniversitesi Enerji Ekonomisi ve Akılcı Enerji Kullanımı Enstitüsü Araştırma Görevlisi Pınar Korkmaz, elektrikli araçların hava kirliliğine çözüm olmayacağını söyledi. Denizcilik ve havacılıkta farklı enerji kaynakları kullanabileceğini belirten Korkmaz, güneş ve rüzgardan elde edilen enerjinin iki katına çıkarabileceğini kaydetti. Pınar Korkmaz, 2050 yıllarında kullanılmasa bile yedekleme kapasitesi açısından doğal gaz gibi kaynaklara ihtiyaç duyulacağını da söyledi.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR

Ortadoğu ve Avrupa Rüzgar Ekibi Yönetici Danışmanı Okan Sargın ise rüzgar için hâlâ standart oluşturulamadığını belirterek tribüne gelen rüzgarın ancak yüzde 48’inin kullanılabildiğini aktardı. Sargın, biyokütlenin de yeni iş modelleri oluşturabileceğini söyledi. Dr. Aytaç Gören de uzun zamandan beri ürettikleri güneş enerjisiyle çalışan araç ile dünyanın farklı bölgelerinde otomobil yarışlarına katıldıklarını belirtti.