‘En güzel ağaç’ Merkel’e
Bu yıl Schleswig Holstein ormanlarından getirilen Noel ağacını dün akşam teslim alan Başbakan Merkel, ağacı başbakanlık binasının girişine koydu. Ağaç yıldızlarla da süslendi.
Başbakan Merkel Noel ağacının önünde hem tek başına hem de başbakanlık görevlileri ve orman işletmeleri yetkilileriyle birlikte fotoğraf çektirdi. 14 metre yüksekliğinde çam ağacı Merkel’e Schleswig Holstein Eyalet Orman İşletmeleri Birliği tarafından hediye edildi.‘EN GÜZEL AĞAÇ’
Birlik Başkanı Hans Caspar Graf “Başbakan için Schleswig Holstein Eyaleti’ndeki en güzel ağacı bulduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Merkel ise güzel ağaç için teşekkür etti.
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