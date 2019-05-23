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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / Fotoğraflar: dpa
23.05.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Emekli oldu, hisseler yüzde 7.21 düştü

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Emekli oldu, hisseler yüzde 7.21 düştü

13 yıl sürdürdüğü görevini İsveçli Ola Kaellenius’a bırakarak emekliliğe ayrılan Daimler’in İstanbul doğumlu CEO’su Dieter Zetsche, veda konuşmasını yaptıktan hemen sonra Daimler hisseleri yüzde 7.21 değer kaybetti.

İSMİ Daimler ve Mercedes ile bütünleşen İstanbul doğumlu Dieter Zetsche, 13 yıldır sürdürdüğü CEO’luk görevini çarşamba günü yaptığı veda konuşmasıyla bıraktı.
Zetsche, görevi devrettiği İsveçli Ola Kaellenius için de “Bu görev için ey uygun isim” dedi.

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47 EURO’YA GERİLEDİ
Ancak Zetsche’nin emekliliğini duyurduğu gün firmanın hisse senetlerinde sert düşüş yaşandı. Daimler hisseleri yüzde 7.21 değer kaybederek hisse başı 47.16 Euro’ya geriledi.
Yeni CEO Kaellenius’un şirkette tasarruf dönemi başlatacağını ve şirketin yönetimsel masraflarını yaklaşık yüzde 20 düşüreceği belirtiliyor.

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