Emekli oldu, hisseler yüzde 7.21 düştü
13 yıl sürdürdüğü görevini İsveçli Ola Kaellenius’a bırakarak emekliliğe ayrılan Daimler’in İstanbul doğumlu CEO’su Dieter Zetsche, veda konuşmasını yaptıktan hemen sonra Daimler hisseleri yüzde 7.21 değer kaybetti.
İSMİ Daimler ve Mercedes ile bütünleşen İstanbul doğumlu Dieter Zetsche, 13 yıldır sürdürdüğü CEO’luk görevini çarşamba günü yaptığı veda konuşmasıyla bıraktı.
Zetsche, görevi devrettiği İsveçli Ola Kaellenius için de “Bu görev için ey uygun isim” dedi.
47 EURO’YA GERİLEDİ
Ancak Zetsche’nin emekliliğini duyurduğu gün firmanın hisse senetlerinde sert düşüş yaşandı. Daimler hisseleri yüzde 7.21 değer kaybederek hisse başı 47.16 Euro’ya geriledi.
Yeni CEO Kaellenius’un şirkette tasarruf dönemi başlatacağını ve şirketin yönetimsel masraflarını yaklaşık yüzde 20 düşüreceği belirtiliyor.
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