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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
22.05.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

İstanbullu şef, 126 bin Euro maaşla emekli oldu

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İstanbullu şef, 126 bin Euro maaşla emekli oldu

Otomobil devi Daimler’in İstanbul doğumlu CEO’su Dieter Zetsche, 13 yıl oturduğu koltuğu Ola Kaellenius’a bırakarak emekli oldu. 126 bin Euro emekli maaşı alacak olan 66 yaşındaki Zetsche’nin günlüğü 4 bin 200 Euro’ya denk geliyor.

ADI Mercedes ile bütünleşen Dieter Zetsche, emekli oldu. 13 yıl boyunca Daimler CEO’su olarak dünya otomobil devine yön veren Zetsche, Berlin’de düzenlenen Mercedes’in genel kurulunda şirket ortaklarına ve çalışanlarına veda etti. Veda konuşmasında Daimler’in İsveçli yeni CEO’su Ola Kaellenius’a övgüler yağdıran Zetsche, “Ola, bu görev için en doğru isim” dedi.

ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKARDI
İstanbul’da dünyaya gelen Dieter Zetsche, 1976 yılında Mercedes’te çalışmaya başladı. Şirketin araştırma bölümünde işe başlayan Zetsche, Mercedes’in Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin’deki şirketlerinde en üst düzey yönetici olarak görev yaptı. CEO olarak sorumluluk üstlendiği 2006 yılında Mercedes yılda 1.2 milyon otomobil üretirken, bu rakamı 2018 yılına kadar iki katına çıkardı. Mercedes geçen yıl 2.4 milyon otomobil üretti.

İstanbullu şef, 126 bin Euro maaşla emekli oldu

ONUN SAYESİNDE KRİZ MERCEDES’İ ETKİLEMEDİ
2009 yılında yaşanan dünya mali krizi sırasında Çin ile yaptığı ortaklık anlaşmalarıyla şirketin mali sorun yaşamadan krizi atlatmasını sağladı. Zetsche, Berlin’deki genel kurulda şirketin hisselerini elinde bulunduran yaklaşık 6 bin yatırımcıya yaptığı veda konuşmasında da ağırlıklı olarak tasarrufa değindi. Çevre korumasının önemine de vurgu yapan Zetsche, büyük alkışlar arasında kürsüden indi.

GÜNLÜK EMEKLİ ÜCRETİ 4 BİN 200 EURO
Eşi Anne Zetsche’nin veda gününde yalnız bırakmadığı İstanbullu şef döneminde Mercedes ciddi sıkıntılar da yaşadı. Dizel skandalı nedeniyle yaklaşık 700 bin otomobilini geri çekmek zorunda kaldı.
Zetsche emekli olduğunda oldukça yüklü bir maaş alacak. Günlüğü yaklaşık 4 bin 200 Euro olan bir emekli maaşının sahibi olacak. Üç çocuk babası şef emeklililiğinde de boş durmayacak ve Alman seyahat şirketi TUİ’nin denetleme kurulu üyeliğine başlayacak.

İstanbullu şef, 126 bin Euro maaşla emekli oldu

MERCEDES’TE TASARRUF DÖNEMİ BAŞLADI
Zetsche’nin veda etmesiyle Daimler’de yeni bir dönem başladı. Yeni CEO Ola Kaellenius, tasarruf politikası uygulayacak. Şirket, otomobil satışından yüzde 6 ile 8 arasında değişen kar marjını tasarruf önlemleriyle yüzde 10’a kadar yükseltip daha fazla para kazanmayı hedefleyecek. Mercedes, tasarruf önlemleri çerçevesinde artık siyasi partilere yardım yapmama kararı almıştı.

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