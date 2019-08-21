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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI /BERLİN - Fotoğraflar: dpa
21.08.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Düşük maaşlı emekli müjde beklerken siyasilerin yüksek maaşları dikkat çekiyor

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Düşük maaşlı emekli müjde beklerken siyasilerin yüksek maaşları dikkat çekiyor

Almanya’da hazırlanacak temel emeklilik tasarısında düşük maaşlı emekliye 440 Euro’ya kadar ek ödeme yapılması beklenirken, politikacıların aldıkları yüksek emekli maaşları dikkat çekiyor. 

ALMANYA’da federal hükümet temel emeklilikle ilgili Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile Federal Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun’u görevlendirdi. İki isim iki hafta içinde temel emeklilik yasa tasarısını hazırlayıp bakanlar kuruluna sunacak. Düşük emeklilik maaşı alanlara yaklaşık 440 Euro’ya kadar ek ödeme yapılmasının tasarıda yer alması bekleniyor. Emekliler bu müjdeli haberi beklerken politikacıların aldıkları yüksek emekli maaşları dikkat çekiyor.

HER YILA KARŞILIK 230 EURO 
Almanya’da emeklilerin düşük maaş almasına karşın, politikacıların maaşları ise oldukça yüksek. Federal Meclis üyesi milletvekilleri her yıl için 230 Euro emekli maaşı alıyor. Yani bir dönem milletvekilliği yapan emeklilik hakkı kazandığı takdirde bu süre karşılığında 920 Euro aylık maaş alabilecek. 28 yıl federal milletvekilliği görevini yapanın başka hiçbir işte çalışmadığı takdirde alacağı en düşük emeklilik maaşı 6 bin 440 Euro. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn 39 yaşında olmasına rağmen hak ettiği emeklilik maaşı şimdiden 9 bin 100 Euro. Spahn’ın maaşı, 17 yıllık federal milletvekilliği, müsteşarlık ve en son da bakanlık yaptığı için bu kadar yüksek.  

Düşük maaşlı emekli müjde beklerken siyasilerin yüksek maaşları dikkat çekiyorMERKEL NE KADAR ALACAK
Başbakan Angela Merkel’in de emeklilik maaşı oldukça yüksek. 65 yaşındaki Merkel’in bugün emekli olması durumunda alacağı maaş 14 bin Euro. 2021 yılına kadar görevini sürdürmesi durumunda ise emekli maaşı daha da yükselecek. Eski başbakanlardan Gerhard Schröder emekli maaşı olarak her ay 8 bin 700 Euro alıyor. CDU’lu eski bakan 84 yaşındaki Norbert Blüm 7 bin 400 Euro alırken, 32 yıl boyunca milletvekilliği yapan SPD eski Genel Başkanı 79 yaşındaki Franz Müntefering, her ay 7 bin 320 Euro emekli maaşı alıyor.

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