Düşük maaşlı emekli müjde beklerken siyasilerin yüksek maaşları dikkat çekiyor
Almanya’da hazırlanacak temel emeklilik tasarısında düşük maaşlı emekliye 440 Euro’ya kadar ek ödeme yapılması beklenirken, politikacıların aldıkları yüksek emekli maaşları dikkat çekiyor.
ALMANYA’da federal hükümet temel emeklilikle ilgili Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile Federal Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun’u görevlendirdi. İki isim iki hafta içinde temel emeklilik yasa tasarısını hazırlayıp bakanlar kuruluna sunacak. Düşük emeklilik maaşı alanlara yaklaşık 440 Euro’ya kadar ek ödeme yapılmasının tasarıda yer alması bekleniyor. Emekliler bu müjdeli haberi beklerken politikacıların aldıkları yüksek emekli maaşları dikkat çekiyor.
HER YILA KARŞILIK 230 EURO
Almanya’da emeklilerin düşük maaş almasına karşın, politikacıların maaşları ise oldukça yüksek. Federal Meclis üyesi milletvekilleri her yıl için 230 Euro emekli maaşı alıyor. Yani bir dönem milletvekilliği yapan emeklilik hakkı kazandığı takdirde bu süre karşılığında 920 Euro aylık maaş alabilecek. 28 yıl federal milletvekilliği görevini yapanın başka hiçbir işte çalışmadığı takdirde alacağı en düşük emeklilik maaşı 6 bin 440 Euro. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn 39 yaşında olmasına rağmen hak ettiği emeklilik maaşı şimdiden 9 bin 100 Euro. Spahn’ın maaşı, 17 yıllık federal milletvekilliği, müsteşarlık ve en son da bakanlık yaptığı için bu kadar yüksek.
MERKEL NE KADAR ALACAK
Başbakan Angela Merkel’in de emeklilik maaşı oldukça yüksek. 65 yaşındaki Merkel’in bugün emekli olması durumunda alacağı maaş 14 bin Euro. 2021 yılına kadar görevini sürdürmesi durumunda ise emekli maaşı daha da yükselecek. Eski başbakanlardan Gerhard Schröder emekli maaşı olarak her ay 8 bin 700 Euro alıyor. CDU’lu eski bakan 84 yaşındaki Norbert Blüm 7 bin 400 Euro alırken, 32 yıl boyunca milletvekilliği yapan SPD eski Genel Başkanı 79 yaşındaki Franz Müntefering, her ay 7 bin 320 Euro emekli maaşı alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle