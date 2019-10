Dünyanın en mutlu insanları burada yaşıyor

DANİMARKA’nın başkenti Kopenhag, tekrar tekrar gitmekten asla sıkılmayacağım ve Avrupa başkentleri arasında en sevdiklerim listesinde ilk sırada yer alır. Danimarkalıların dostlukları, samimiyetleri, neşe ve huzurları, bu şehre geldiğinizde ister istemez size de bulaşır... 602 bin nüfuslu Kopenhag, yıllardır yaşam kalitesi, sayısız yeşil ve doğal alanları, temizliği ve kapsamlı kültürel programları nedeniyle dünyanın en yaşanabilir şehri olarak ödüllendiriliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, dünya üzerinde yaşayan en mutlu insanların Danimarka ve özellikle Kopenhag’da yaşadıkları tespit edilmiş... Nasıl mutlu olmasınlar ki, şehirde masalımsı egzotik bahçelerden deniz ile iç içe tertemiz plajlara, Rönesans döneminin etkisinde kalan mimarilerinden kiliselerine kadar her zevke hitap edecek birçok nokta bulunuyor...





DÜNYANIN EN ESKİ BAYRAĞI DANİMARKALILARIN

Kopenhag sadece deniz kenarında kurulu bir şehir değil, aynı zamanda eski şehrin içinden geçen çok sayıda kanalları var; ve bu da şehre masalsı bir atmosfer veriyor. Şehrin heyacan verici mimarisinin yanısıra diğer bir özelliği de; muhteşem bir tabiatın ve köklü bir tarihin birleşim noktası olması... Kopenhag dünyanın en eski krallığının başkenti ve Danimarka bayrağı da dünyada hala kullanılan en eski bayrak olma özelliğine sahip. Danimarkalıların günlük yaşamında bayrak her yerde. Danimarka’da bir doğum gününe davet edildiğinizde göreceğiz tek süs sadece Danimarka bayrağırdır. Yer gök bayrak, sehpa üzerindeki peçeteler bile kırmızı beyaz... Bunun yanı sıra ülkede tam bir bisiklet çılgınlığı yaşanıyor. Dünyadaki başka hiçbir şehir, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da olduğu gibi, bütün şehri bisikletle seyahat etmek için tasarlanmamış...





BİSİKLET YAŞAM BİÇİMİ

Kopenhaglılar bisikleti sadece bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak görüyorlar. Bu yüzden de, şehirde son 25 yılda 400 kilometrelik bisiklet yolu ağı kurularak, bisikletçilerin yoğun saatlerde bile şehir merkezinde güvenli ve hızlı bir şekilde hareket edebilmeleri sağlamış. Şehrin her yerinde bisikletler ucuza kiralanabiliyor ve günün herhangi bir saatinde trene veya metroya bisikletinizle ücretsiz binebiliyorsunuz. Yalnız unutmayın; trafik kuralları gerçekten çok katı. Bisiklet kullanırken dönüşlerde elinizi kaldırıp sinyal vermeniz şart ve asla kırmızı ışıkta geçmeyin yoksa cezası 2000 Kron civarında. ..Kopenhag’da eski şehirin içinden geçen çok sayıda kanallar var. Bu yüzden de şehri çevreleyen kanallarda Kopenhag’ın birçok manzarasını görebileceğiniz tekne turu yapmanızı öneririm. Şehrin rengarenk kartpostal görüntüsünün masmavi denize yansıdığı, şehrin gözbebeği ise Nyhavn (Yeni Liman). Bu bölge, Kopenhag’ın gezilecek yerler listesinin en başında yer almayı hak ediyor. Burası eskiden genelevlerin yaygın olduğu, itibar edilmeyen bir sokakken devlet olaya el atıp bölgedeki bütün binaları rengarenk boyatıyor... O zamandan beri ise bu bölge şehrin gözbebeği konumunda.





MUHTEŞEM GÜZELLİKTEKİ UMUMİ TUVALET

Tekne turuna bu bölgeden katılıp önce; liman kanalı üzerinden Holmen ilçesine gidiliyor. Tur, kanaldan Kopenhag’ın simgesi ‘Küçük Deniz Kızı Heykeli’ne devam ediyor. Daha sonra sırasıyla muhteşem görünümdeki yeni tiyatro binasını geçen tekne, Christianshavn kanalına giriyor. Bu güzel mahallenin renkli yarı ahşap evlerini geçiyor ve liman kanalından Frederiksholm kanalına geri dönüyor. Bu arada ayrıca bugün Kopenhag parlamentosuna ev sahipliği yapan Christiansborg kalesiyle eski Kopenhag’ı da görmüş oluyorsunuz. Tekne turuyla Kopenhag’ın hemen hemen bütün güzelliklerini keşfedip Nyhavn’a geri dönüyorsunuz...

Kopenhag’da görmeniz gereken bir şey daha var o da: Nyhavn’daki muhteşem güzellikteki umumi tuvalet. Eğer bu tuvaletin merdivenlerden aşağı inerseniz sanki başka bir yüzyıla adım atmış gibi oluyorsunuz. Kabinler koyu renkli ahşaptan yapılmış, kapı kolları ve bağlantı parçaları pirinçten yapılmış ve ışıl ışıl. Böylesi ilginç ve güzel bir umumi tuvalete hayatımda ilk kez rastladım...





DÜNYANIN EN KÜÇÜK OTELİ

Kopenhag’ın şehir merkezini yürüyerek keşfetmek isterseniz; her gün saat 11:00’de City Hall (Belediye Binası) önünden başlayan ve 2,5 saat süren ücretsiz şehir turuna katılmanızı tavsiye ederim. Bu bölgenin yakınındaki dünyanın en küçük otelini de görmeyi unutmayın. City Hall’ın hemen karşısında ise Kopenhag’ın diğer bir simgesi olan Tivoli Park bulunuyor. Bu parkı da kesinlikle görün derim, tersten okunduğunda “I love it” ortaya çıkıyor bu da aslında olayın özeti sayılır... Tivoli’ye sadece park veya bahçe demek büyük haksızlık olur. 1840’larda kurulmuş ve o günden bugüne dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarından biri. Bir eğlence kompleksi denilebilir; içinde lunapark, yeşil alanlar ve göller, restoranlar, konser alanları, çeşitli ülkelerin mimari konseptlerini yansıtan yapıları bulunduruyor. Tivoli sadece turistlerin değil, her kesimden yerel halkın da severek zaman geçirdiği çok hoş bir yer.

Walt Disney bile bu parkı gezdikten sonra burdan ilham alarak buna benzer bir şeyler yapmaya karar vermiş ve ardından Amerika’da ilk Disneyland’i kurmuş. Yaşınız kaç olursa olsun mutlaka gidin derim ve Tivoli’ye en az yarım gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim...Tivoli’ye giriş 17 euro ama Kopenhag Şehir Kartınız varsa ücretsiz...





100 YILDIR LİMANI SELAMLAYAN ‘HAYAL KIRIKLIĞI’

Kopenhag’ın simgesi haline gelen Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid), 100 yıldan uzun bir süredir Kopenhag Limanı halkını selamlıyor. Bronz ve granitten yapılmış bu 125 cm’lik ‘Küçük Denizkızı heykeli’ aynı zamanda şehrin en önemli sembollerinden. Andersen’in aynı isimli peri masalından esinlenerek yapılmış ve şehre hediye edilmiş. Masaldaki küçük deniz kızı, her şeyden vazgeçerek karada yaşayan prens ile birlikte olmak ister. Her sabah denizden çıkıp bir kayaya oturur ve çok sevdiği prensi görmek için hasretle bekler. Ben de aslında birçok turist gibi heykelin kafamda canlandırdığım ölçülerde ve (bu heykel dünyanın en hayal kırıklığına uğratıcı 3. şeyi unvanına sahipmiş) güzellikte olmadığını görünce biraz hayal kırıklığına uğradığım tabii ama yine de içerisinde bulunduğu bölge, park ve limanı görmek için bile gitmeye değer. Bu arada kentin simgesi haline gelen bu deniz kızını sevmeyenler de çok... Tarihinde iki defa heykelin kafası sökülmüş, bir keresinde de kolu. Ayrıca sayısız defa da kafasından aşağı boya boca edilmiş.





GENETİĞİ İLE OYNANMIŞ DENİZ KIZI HEYKELİ

Kopenhag’ın simgesi haline gelen küçük deniz kızını sevmeyenlerin bir başka icraatı da şehre ‘genetiği ile oynanmış deniz kızı’ heykelini kondurmaları. Tepkisel bu çalışma da orijinalinin hemen yakınında bulunuyor. Bu bölgeye kadar gitmişken, heykele yakın konumdaki Gefion Çeşmesi’ne uğrayın derim. Mitolojiye göre Tanrıça Gefion, 4 oğlunu öküze çevirerek İsveç’ten toprak koparmış ve Kopenhag’ı yaratmış. Gefion Fountain yani ‘Gefion Çeşmesi’ bu hikayenin anısına yapılmış.

Şehrin en meşhur saraylardan biri olan Amalienborg Saray’ı Danimarka Kraliçesi’nin Kopenhag’daki ikametgahı. İçerideki müzede kraliyet ailesinin 400 yıllık eserleri ve eşyaları sergileniyor. Bu arada her gün saat 12.00’de gerçekleşen muhafızların değişim törenini kaçırmayın derim.

Kopenhag Botanik Bahçeleri ise şehrin merkezi sayılabilecek bir noktada üstü açık ve kapalı alanlardan oluşan içerisinde 13.000 farklı türde bitki bulunduran bu bahçe, botanik sevenler için kaçırılmaması gereken bir yer. Ücretsiz ve herkese açık... Yuvarlak Küre de mutlaka görülmesi gereken yerlerden. 17. yüzyılda inşa edilen bu yuvarlak kule, Avrupa’nın en eski gözlemevi kulesi olması nedeniyle amatör gök bilimciler tarafından da hala oldukça ilgi görüyor. Spiral şeklindeki rampadan zirveye çıktığınızda, Kopenhag’ın mükemmel manzarasını izleyebilirsiniz ...





DÜNYANIN EN ESKİ EĞLENCE PARKI

En güzel şehir manzarası için Church of Our Saviour’ı da mutlaka ziyaret edin derim. Şehri kuş bakışı ve 360 derece manzara eşliğinde izleyebileceğiniz kiliseye tırmanmak için merdivenleri çıkmak biraz kondisyon gerektirse de buna değer.

Magstraede Caddesi ise Kopenhag’ın bence en cool caddelerinden biri. Rengarenk yarı ahşap Danimarka binalarının arasına dalıp kaybolmak ve mükemmel fotoğraflar istiyorsanız bu caddeyi mutlaka gezin derim.

Kopenhag merkezinden, sadece10 dakikalık bir otobüs yolculuğu ile Dyrehaven semtindeki dünyanın en eski eğlence parkı olan Bakken Amusement Park’ı görmelisiniz. 432 yaşında olan bu parkta oyun alanları ve restaurant bulunuyor...

Ünlü Stroget caddesi ise Avrupa’nın en uzun ve en eski yaya yollarından biri. Aynı zamanda tam bir alışveriş caddesi .





BU BÖLGELERİ DE GEZİN

Frederiksberg: Kopenhag zenginlerinin tercih ettiği, yeşili bol ve pahalı dükkanlarının bulunduğu bölge. Şık ve güzel restaurant ve barlar bu bölgede.

Norrebro: Parklarıyla ve çok kültürlü ortamıyla ünlü. Konaklama ve şehrin diğer bölgelerine göre yeme içme fiyatları uygun.

Şehir Merkezi: Belediye binası, müzeler ve alışveriş caddelerini ve ünlü Nyhavn’ı barındıran şehrin en merkezi kısmı.

Vesterbro: Şehrin belki de en hipster bölgesi. Bu bölge sınırlarında şehrin sembollerinden sayılan eğlence parkı Tivoli Parkı ve inanılmaz çeşitlikte ve güzellikte restoranlar, cafeler ve barlar var. Meat Packing District de bu bölgede.

Christianshavn and Holmen: Kopenhag Operası’na da ev sahipliği yapan bölgede ayrıca Özgür Bölge Christiana da yer alıyor.





KOPENHAG HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Hygge felsefesi: Norveç’te de kullanılan ama çakış noktası Danimarka olan bu felsefe samimi olduğunuz birileriyle bulunduğunuz ortamı, hayatı mutluluk uyandıran bir konsepte bürümek yani hayatın tadını çıkarmak diye tarif edilebilir. Kopenhag’da yalnız içmek yok, bu yüzden en azından ‘Skol - Şerefe!’ dediniz mi olay bitmiştir ‘Beerbike’ adlı pedallarla çalışan dört tekerlekli bir grup bisikletiyle hem biranızı içip hem müzik eşliğinde şehir turu yapabilirsiniz. Bu tür bisikletler aslında Alman icadı ama Avrupa’da bir sürü şehirde karşılaşabileceğiniz oldukça eğlenceli bir tur sistemi... Kopenhag gezinizi ilkbahar sonu ya da sonbahar başına denk getirirseniz şehrin keyfini en güzel şekilde çıkarabilirsiniz. Kopenhag’da özelikle üç gün ve üstü kalacaksanız ‘Kopenhag Şehir Kartını’ mutlaka almalısınız. Kopenhag oldukça pahalı bir şehir bu yüzden şehir kartı ücreti yüksek ama parklar, müzeler, tekne turları, çeşitli aktiviteler derken 87 farklı yere girmeyi sağlıyor ve bütün toplu taşıma araçlarında da geçerli. Bir günlük yetişkin fiyatı 54 Euro, iki günlük fiyatı 80 Euro, üç günlük ise 99 Euro. Ben üç günlük aldım ve size garanti ederim ki kesinlikle hakkını verdi.





HİPPİ CUMHURİYETİ: ÖZGÜR ŞEHİR CHRİSTİANİA

ÖZGÜR Şehir Christiania’nın hikayesi 1971 yılında bir grup hippinin terkedilmiş askeri barakalara yerleşmesi ile başlamış. Hippiler kendilerine alternatif bir hayat ve toplum kuralları kurmuşlar. Danimarka hükümeti ile tam 40 yıl süren anlaşmazlıklar 2011 yılında tatlıya bağlanmış. 1 Temmuz 2012 itibari ile Christiania Özgür Şehri resmen kurulmuş. ‘Avrupa Birliği toprakları dışı’ diye yazdıkları tabelalar aracılığıyla özgür bir bölge olduklarını hatırlatmayı da unutmuyorlar. Bu bölgede alternatif her şeyle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra bol doğa yeşillik, el ve ev yapımı şeyler, sanat galerileri, uygun fiyatlı ve dekora hiç önem vermeyen salaş mekanlar ve Christiania sakinleri size sanki başka bir dünyada yaşadığınız hissini veriyor. Christiania’nın ayrıca oldukça ünlü ve ziyaretçi akınına uğrayan bir restoranı var: Spiseloppen. Eski askeri bir binaya kurulan mekanda, şefler ve garsonlar 16 farklı ülkeden geliyor. Aynı şekilde ziyaretçileri de politikacılardan, öğrencilere, hippilere kadar farklı sınıflardan olduğu için eğlenceli bir yer ve kesinlikle ziyarete değer.