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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
03.07.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Dünya turuna Zara molası: Türk insanı çok güzel

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Dünya turuna Zara molası: Türk insanı çok güzel

İzlediği bir filmden etkilenip bisikletiyle dünya turuna çıkan Alman hemşire Sylvia Hammer, Sivas’ın Zara ilçesinde mola verdi. Yolculuğu boyunca şimdiye kadar hiç negatif olay yaşamadığını belirten Hammer, “Türkiye ve Türk insanı çok güzel, çok zengin ve lezzetli bir yemek kültürünüz var” dedi.

SİNGAPUR’a gitmek üzere 2 ay önce Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Lichtenfels şehrinden bisikletiyle yola çıkan 24 yaşındaki hemşire Sylvia Hammer, Zara ilçesinde konakladı. Lichtenfels şehrinde bir hastanede hemşire olarak görev yapan ve izlediği bir filmden etkilenerek bisikletle dünya turuna çıkmaya karar verdiğini belirten Hammer, “Sinemada bir filmde bisikletiyle Singapur’a giden birini görünce böyle bir seyahate çıkmaya karar verdim. Bir bisiklet aldım, ücretsiz izne ayrılarak iki ay önce yola çıktım. Yaklaşık iki haftadır Türkiye’de yoluma devam ediyorum, iki hafta sonra Türkiye sınırından çıkmayı planlıyorum” dedi.

Dünya turuna Zara molası: Türk insanı çok güzel

ARKADAŞININ AİLESİNİ ZİYARET EDECEK
Almanya’daki bir arkadaşının anne ve babasının Ordu’da yaşayan ailesini ziyaret etmek için bu kente gideceğini kaydeden Hammer, “Orada bir veya iki gün kalmayı planlıyorum. Singapur’a ulaştığımda seyahatimi sürdürmeyi istiyorum, Singapur son nokta olmayabilir. Günlük 70 ile 110 kilometre pedal çeviriyorum. Ulaştığım yerleşim yerlerinde genellikle uygun bir alanda kamp kurarak konaklıyorum. Ancak güvenebileceğime inandığım evlere misafir oluyorum. Seyahatim süresince günlük 15 Euro bütçe ayırıyorum. Zaten yemek haricinde bir giderim yok. Yollarda turist olduğumu anlayanlar bana yardımcı olmak istiyor. Bisikletimin lastiği patladı ve çevredeki insanlar lastiği değiştirdi. Türkiye ve Türk insanı çok güzel ve misafirperver. Yemekler harika, çok zengin ve lezzetli bir yemek kültürü var” diye konuştu. Hammer, daha sonra Ordu’ya gitmek üzere yola çıktı.

Dünya turuna Zara molası: Türk insanı çok güzel

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