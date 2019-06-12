Dünya müziği 6’ncı kez Offenbach’ta buluşuyor
Hasan Yükselir ve arkadaşlarının kurduğu ‘Su Arts Derneği’ tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Main Dünya Müzik Festivali’ 14 Haziran’da başlıyor. Hessen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Tarek Al-Wazir’in herkesi davet ettiği festivalde Flamenkodan, Tangoya, Roman müziğinden Anadolu türkülerine dünya müzik gelenekleri sahneye taşınacak.
ULUSLARARASI Main Dünya Müzik Festivali, sekiz ülkeden farklı gruplarla 14 Haziran’da 6’ncı kez müzekseverleri Offenbach’ta buluşturuyor. Hasan Yükselir ve arkadaşlarının kurduğu ‘Su Arts Derneği’ tarafından organize edilen festival, Hessen Ekonomi Bakanlığı ve Offenbach Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurumların desteğiyle düzenleniyor.
BAKAN HERKESİ DAVET ETTİ
Tarihi Büsing Sarayı‘nda düzenlenecek açık hava festivalinde sekiz farklı ülkeden gruplar, Flamenkodan, Tangoya, Roman müziğinden Anadolu türkülerine çeşitli müzik geleneklerini sahneye taşıyacak. Müziğin dünyanın tek ortak dili olduğunu belirten Hasan Yükselir de sahnede Anadolu türküleri söyleyecek.
Yeşiller’li Hessen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Tarek Al-Wazir, festivalin dünya kültürlerini bir kez daha Offenbach‘ta buluşturacağını belirterek herkesi festivale davet etti.
FESTİVALE KATILACAK GRUPLAR
Koçani Orchester (Makedonya)
Zariza Gitara (Rusya)
Flamenko Sentio (İspanya)
Duo Flores / Steinhaeuser (Arjantin)
Projekt Ilyada (Makedonya)
Vasi Vasile Darnea (Romanya)
Ugarit (Suriye)
Anadolu Dörtlüsü (Türkiye).
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