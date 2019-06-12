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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
OFFENBACH - HÜRRİYET
12.06.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Dünya müziği 6’ncı kez Offenbach’ta buluşuyor

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Dünya müziği 6’ncı kez Offenbach’ta buluşuyor

Hasan Yükselir ve arkadaşlarının kurduğu ‘Su Arts Derneği’ tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Main Dünya Müzik Festivali’ 14 Haziran’da başlıyor. Hessen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Tarek Al-Wazir’in herkesi davet ettiği festivalde Flamenkodan, Tangoya, Roman müziğinden Anadolu türkülerine dünya müzik gelenekleri sahneye taşınacak.

ULUSLARARASI Main Dünya Müzik Festivali, sekiz ülkeden farklı gruplarla 14 Haziran’da 6’ncı kez müzekseverleri Offenbach’ta buluşturuyor. Hasan Yükselir ve arkadaşlarının kurduğu ‘Su Arts Derneği’ tarafından organize edilen festival, Hessen Ekonomi Bakanlığı ve Offenbach Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurumların desteğiyle düzenleniyor.

Dünya müziği 6’ncı kez Offenbach’ta buluşuyor

BAKAN HERKESİ DAVET ETTİ
Tarihi Büsing Sarayı‘nda düzenlenecek açık hava festivalinde sekiz farklı ülkeden gruplar, Flamenkodan, Tangoya, Roman müziğinden Anadolu türkülerine çeşitli müzik geleneklerini sahneye taşıyacak. Müziğin dünyanın tek ortak dili olduğunu belirten Hasan Yükselir de sahnede Anadolu türküleri söyleyecek.
Yeşiller’li Hessen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Tarek Al-Wazir, festivalin dünya kültürlerini bir kez daha Offenbach‘ta buluşturacağını belirterek herkesi festivale davet etti.

FESTİVALE KATILACAK GRUPLAR
Koçani Orchester (Makedonya)
Zariza Gitara (Rusya)
Flamenko Sentio (İspanya)
Duo Flores / Steinhaeuser (Arjantin)
Projekt Ilyada (Makedonya)
Vasi Vasile Darnea (Romanya)
Ugarit (Suriye)
Anadolu Dörtlüsü (Türkiye).

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