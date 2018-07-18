Duisburg Belediyesi’nden Fakir Baykurt ödülü
Almanya’nın Duisburg Belediyesi, bu yıl üçüncü kez Fakir Baykurt Kültür Ödülü düzenliyor. Ödül, kentte kültürlerarası diyalog ile farklı uluslardan insanların birlikte yaşamlarına önemli katkılarda bulunan kişilere verilecek.
HER ulustan insana açık olan ödül için adaylar, kendileri başvuramayacak; bunları başka kişi ya da kurumların önermesi gerekiyor. 2 bin 500 euro tutarındaki ödül için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2018. Ödül hakkında ayrıntılı bilgi 0203-28362269 telefondan alınabilir.
1999 yılında hayata veda eden çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Fakir Baykurt, ölümüne kadar 20 yıl Duisburg’ta yaşamıştı. Köy romanları yazarı olarak ün yapan yazar, toplumcu gerçekçi akımın etkisinde eserlerini vermişti.
Almanya’da da Türk işçilerinin yaşamlarını konu edinen eserlerini, aynı akımın etkisinde kaleme aldı. ‘Koca Ren’, ‘Yüksek Fırınlar’, ‘Yarım Ekmek’, ‘Duisburg Treni’, ‘Gece Vardiyası’ ile ‘Barış Çöreği’, yazarın Almanya’da yazdığı eserleri arasında ilk akla gelenlerdir.
DARBEDEN SONRA ALMANYA’YA GELDİ
1929 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy’de doğan Fakir Baykurt, Isparta Gönen Köy Enstitüsü ile Gazi Eğitim Entitüsü’nü bitirdi. Türkiye’nin farklı yerlerinde öğretmenlik yapan Baykurt, ‘Yılanların Öcü’, ‘Onuncu Köy’, ‘Kaplumbağalar’ ile ‘Amerikan Sargısı’ başta olmak üzere çok sayıda roman ve öykü yazdı. Türkiye’de siyasi kovuşturmaya maruz kalan yazar, 1980 askeri darbesinin ardından Almanya’ya gelmişti.
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