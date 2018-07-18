Duisburg Belediyesi’nden Fakir Baykurt ödülü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDuisburg Belediyesi’nden Fakir Baykurt ödülü
GeriAvrupa Duisburg Belediyesi’nden Fakir Baykurt ödülü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Yunus ÜLGER - İbrahim ERGÜL /- / DUISBURG - Fotoğraflar: Arşiv
18.07.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Duisburg Belediyesi’nden Fakir Baykurt ödülü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duisburg Belediyesi’nden Fakir Baykurt ödülü

Almanya’nın Duisburg Belediyesi, bu yıl üçüncü kez Fakir Baykurt Kültür Ödülü düzenliyor. Ödül, kentte kültürlerarası diyalog ile farklı uluslardan insanların birlikte yaşamlarına önemli katkılarda bulunan kişilere verilecek.

HER ulustan insana açık olan ödül için adaylar, kendileri başvuramayacak; bunları başka kişi ya da kurumların önermesi gerekiyor. 2 bin 500 euro tutarındaki ödül için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2018. Ödül hakkında ayrıntılı bilgi 0203-28362269 telefondan alınabilir.

1999 yılında hayata veda eden çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Fakir Baykurt, ölümüne kadar 20 yıl Duisburg’ta yaşamıştı. Köy romanları yazarı olarak ün yapan yazar, toplumcu gerçekçi akımın etkisinde eserlerini vermişti.
Almanya’da da Türk işçilerinin yaşamlarını konu edinen eserlerini, aynı akımın etkisinde kaleme aldı. ‘Koca Ren’, ‘Yüksek Fırınlar’, ‘Yarım Ekmek’, ‘Duisburg Treni’, ‘Gece Vardiyası’ ile ‘Barış Çöreği’, yazarın Almanya’da yazdığı eserleri arasında ilk akla gelenlerdir.

Duisburg Belediyesi’nden Fakir Baykurt ödülü

DARBEDEN SONRA ALMANYA’YA GELDİ
1929 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy’de doğan Fakir Baykurt, Isparta Gönen Köy Enstitüsü ile Gazi Eğitim Entitüsü’nü bitirdi. Türkiye’nin farklı yerlerinde öğretmenlik yapan Baykurt, ‘Yılanların Öcü’, ‘Onuncu Köy’, ‘Kaplumbağalar’ ile ‘Amerikan Sargısı’ başta olmak üzere çok sayıda roman ve öykü yazdı. Türkiye’de siyasi kovuşturmaya maruz kalan yazar, 1980 askeri darbesinin ardından Almanya’ya gelmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk işyerine, NSU benzeri saldırı

Duisburg Belediyesi’nden Fakir Baykurt ödülü

NSU davasında ikinci ‘mahkum’ da çıkıyor

Şansölye o daveti unutmadı! Ferdi Çebi kapıda karşıladı