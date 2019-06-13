Düğün alayının üzerine ağaç devrildi: 11 kişi yaralandı
Almanya yaza fırtınayla girdi. Önce güneyi vuran fırtına ve dolu, iki gündür kuzey, doğu bölgelerinde de etkili olarak hayatı felç etti.
BAŞKENT Berlin başta olmak üzere Almanya'nın kuzey, doğu bölgeleri dün gece de fırtına, dolu, yağmur ve sel baskınlarına teslim oldu. Berlin'de tren, uçak ve metro seferleri iptal edilirken itfaiye alarm verdi. Brandenburg eyaletindeki Oranienburg'da açık havada eğlenen düğün alayının üzerine ağaç devrildi. Bazısı ağır 11 kişi yaralandı. Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ise bir ağacın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
DAKİKADA 800 ŞİMŞEK
Siemens şimşek kurumu, dün gece Almanya'da dakikada 800 şimşek çaktığını, bunun yüzde 10'unun yere düştüğünü açıkladı. Uzmanlar golf topu büyüklüğündeki dolunun hayati tehlike arzettiğini söyledi ve insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yeşiller'in Federal Meclis'te araştırma politikaları sözcüsü Kai Gehring, iklim değişikliği nedeniyle halkın daha iyi korunması için tedbirler alınmasını talep etti.
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