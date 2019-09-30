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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
30.09.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Dolandırıcıyı dolandırdı, parayı yardım kuruluşuna bağışladı

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Dolandırıcıyı dolandırdı, parayı yardım kuruluşuna bağışladı

22 yaşındaki İrlandalı üniversite öğrencisi Ross Walsh, kendisini internet üzerinden dolandırmak isteyen bir kişiyi dolandırdı. Öğrenci, dolandırıcının kendi hesabına göndermesini sağladığı 25 sterlini bir yardım kuruluşuna bağışlayıp dekontu da dolandırıcıya gönderdi.

ROSS Walsh ay başında kendisini önemli bir bankacı olarak tanıtan “Solomon Gundi”den bir e-posta aldı. Gundi, hisse senedi alım satımı yapan şirketine yatırım yapması için Walsh’tan 1000 sterlin istedi, “Şirketimin yarı hissesi karşılığında sizden 1000 sterlinlik yatırım yapmanızı istiyorum” dedi. Walsh, eğlenme amacıyla e-postaya hemen yanıt verdiğini söylüyor:
“Ona teklifini oldukça ilginç bulduğumu, ancak 1000 sterlinin hakaret anlamına geleceğini, o yüzden 50 bin sterlin yatırmak istediğimi söyledim. Sonra ona 50 bin sterlin yatırdığımı gösteren sahte makbuzu gönderdim. Hemen yanıt verdi. Bana paranın henüz hesabına geçmediğini söyledi.”
Bunun üzerine Walsh, Gundi’ye, bankasının hesabın sahte olmasından şüphelendiği için para transferini gerçekleştirmediğini anlattı.
Hatta Walsh, vergilendirilmeden kaçınmak için ikilinin şifreli konuşmasını bile önerdi. Önerdiği terminoloji, Gaelic Atletizm Birliği’nin bir spor dalı için kullandığı terminolojiydi.

O ZAMAN TUZAĞA DÜŞTÜ
Walsh, Gundi’ye, bankasının para transferini yapmadan önce işlemin dolandırıcılık olmadığından emin olmak istediğini söyleyerek, bunun için yapması gerekenleri anlattı: “Ona, bu hesabın sahte olmadığını kanıtlamak için, o hesaptan kendi hesabıma ufak bir miktar para gönderilmesi gerektiğini, aksi takdirde bankanın para transferi yapmayı reddettiğini söyledim. O zaman tuzağa düştü.”
Walsh hesabına 25 sterlin gönderildikten sonra, Gundi’ye dolandırıldığını açıkladı. “Solomon, sana bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum” diyen Walsh, ona bir kanser yardım derneğine yaptığı 25 sterlinlik bağışın dekontunu gönderdi. İrlandalı öğrenci bu durumu polise bildirmemiş. “Solomon Gundi’nin hesabı kapatılmış.
Irish Times gazetesine konuşan Ross Walsh, internet üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan kişileri daha önce de dolandırdığını söyledi.

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