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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
15.09.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

’Doğum paraları otomatik ödensin’

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’Doğum paraları otomatik ödensin’

CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK) partisinin Kadınlar Kolu Genel Kurulu toplantısında doğum ve çocuk paralarının büroksiye takılmadan doğum belgesi ve vergi numarasıyla otomatik ödenmesini istedi.

TOPLANTIDA konuşan AKK, “Bu bilgiler zaten devlette var. Başvuru olmadan otomatik ödenmeli” dedi. Aynı toplantıda yönetim kademelerinde ve Federal Meclis’te milletvekili kadın sayısının azlığına da dikkat çeken AKK, kadınlara, yönetimlerde daha fazla görev alma çağrısı yaptı.

MECLİS’İN ÜÇTE BİRİ KADIN
AKK “Toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor. Kadınların daha fazla etkin görevlerde bulunmasını destekliyoruz. Onlar olmadan geleceğin toplumunu şekillendiremeyiz” dedi. AKK, Federal Meclis’te kadın milletvekili sayısının erkeklerin üçte biri olduğuna da dikkat çekerek bu sayının artması gerektiğini söyledi.

MAUZ YENİDEN SEÇİLDİ
CDU Kadınlar Kolu Genel Başkanlık seçiminin yapıldığı Genel Kurul’da, 53 yaşındaki Annette Widmann Mauz yeniden başkan seçildi. Mauz, tek aday olarak girdiği seçimde delegelerin yüzde 93’ünün oyunu aldı. 1984 yılından beri CDU üyesi olan Widmann Mauz, bu görevi 2015 yılından beri sürdürüyor.

’Doğum paraları otomatik ödensin’

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, yeniden başkan seçilen Annette Widmann Mauz ile birlikte delegeleri selamladı.

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