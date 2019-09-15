’Doğum paraları otomatik ödensin’
CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK) partisinin Kadınlar Kolu Genel Kurulu toplantısında doğum ve çocuk paralarının büroksiye takılmadan doğum belgesi ve vergi numarasıyla otomatik ödenmesini istedi.
TOPLANTIDA konuşan AKK, “Bu bilgiler zaten devlette var. Başvuru olmadan otomatik ödenmeli” dedi. Aynı toplantıda yönetim kademelerinde ve Federal Meclis’te milletvekili kadın sayısının azlığına da dikkat çeken AKK, kadınlara, yönetimlerde daha fazla görev alma çağrısı yaptı.
MECLİS’İN ÜÇTE BİRİ KADIN
AKK “Toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor. Kadınların daha fazla etkin görevlerde bulunmasını destekliyoruz. Onlar olmadan geleceğin toplumunu şekillendiremeyiz” dedi. AKK, Federal Meclis’te kadın milletvekili sayısının erkeklerin üçte biri olduğuna da dikkat çekerek bu sayının artması gerektiğini söyledi.
MAUZ YENİDEN SEÇİLDİ
CDU Kadınlar Kolu Genel Başkanlık seçiminin yapıldığı Genel Kurul’da, 53 yaşındaki Annette Widmann Mauz yeniden başkan seçildi. Mauz, tek aday olarak girdiği seçimde delegelerin yüzde 93’ünün oyunu aldı. 1984 yılından beri CDU üyesi olan Widmann Mauz, bu görevi 2015 yılından beri sürdürüyor.
CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, yeniden başkan seçilen Annette Widmann Mauz ile birlikte delegeleri selamladı.
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