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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: İHA
01.10.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Doğu Türkistan Milli Meclisi kuruldu

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Doğu Türkistan Milli Meclisi kuruldu

Paris’te devam eden Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi 1. Uluslararası Toplantısı’nda, Doğu Türkistan Milli Meclisi ve Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı isimleriyle iki ayrı oluşuma gidilmesi kararı alındı.

DOĞU Türkistan Milli Meclisi Başkanlığı görevine getirilen Seyit Tümtürk, toplantıda alınan kararları ve izlenecek süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantının ilk gününde 20 farklı ülkeden gelen delegelerin görüşlerinin alındığını ve atılacak adımlarla ilgili istişare yapıldığını anlatan Tümtürk, “İkinci gün de kurulacak olan Doğu Türkistan Milli Meclisi’nin tüzüğü görüşüldü. Seçime geçildi ve seçimde Meclisin başkanlığına getirildiğim ilan edildi. Bize böyle bir yetki ve sorumluluk verildi. Bizler de inşallah bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Yönetim Kuruluna dokuz kişinin seçildiğini belirten Tümtürk, yedi kişinin de Danışmanlar Kurulu’nde yer aldığını söyledi. Tümtürk, ilerleyen dönemde Doğu Türkistan Milli Meclisi’nin içini dolduracaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz bunun yönetimini, yönetim kurulu üyelerini bazı nedenlerden dolayı toplantıya katılamayan arkadaşlarımızın da fikrini alarak tamamlayacağız. Doğu Türkistan Milli Meclisinin dışında yine 15 teşkilatımızın bir araya gelerek oluşturduğu ‘Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı’ adı altında bir teşkilatlanmaya da gidildi. Burada da yönetim kurulu oluştu, tüzüğü gözden geçirildi. 20 ülkeden 15 teşkilat ve 200’ün üzerinde delegenin oy birliğiyle hem Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı hem de Doğu Türkistan Milli Meclisi kurulmuş oldu. Bu teşkilat bizim siyasi organımızdır. Doğu Türkistan Milli Meclisi ise bütün Doğu Türkistan halkının, Doğu Türkistan teşkilatlarının ortak çatı meclisidir. İnşallah bundan böyle tüm kardeşlerimizi bir çatı altında toplayıp faaliyetlerimizi devam ettireceğiz.”

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