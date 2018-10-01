Doğu Türkistan Milli Meclisi kuruldu
Paris’te devam eden Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi 1. Uluslararası Toplantısı’nda, Doğu Türkistan Milli Meclisi ve Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı isimleriyle iki ayrı oluşuma gidilmesi kararı alındı.
DOĞU Türkistan Milli Meclisi Başkanlığı görevine getirilen Seyit Tümtürk, toplantıda alınan kararları ve izlenecek süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantının ilk gününde 20 farklı ülkeden gelen delegelerin görüşlerinin alındığını ve atılacak adımlarla ilgili istişare yapıldığını anlatan Tümtürk, “İkinci gün de kurulacak olan Doğu Türkistan Milli Meclisi’nin tüzüğü görüşüldü. Seçime geçildi ve seçimde Meclisin başkanlığına getirildiğim ilan edildi. Bize böyle bir yetki ve sorumluluk verildi. Bizler de inşallah bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.
Yönetim Kuruluna dokuz kişinin seçildiğini belirten Tümtürk, yedi kişinin de Danışmanlar Kurulu’nde yer aldığını söyledi. Tümtürk, ilerleyen dönemde Doğu Türkistan Milli Meclisi’nin içini dolduracaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz bunun yönetimini, yönetim kurulu üyelerini bazı nedenlerden dolayı toplantıya katılamayan arkadaşlarımızın da fikrini alarak tamamlayacağız. Doğu Türkistan Milli Meclisinin dışında yine 15 teşkilatımızın bir araya gelerek oluşturduğu ‘Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı’ adı altında bir teşkilatlanmaya da gidildi. Burada da yönetim kurulu oluştu, tüzüğü gözden geçirildi. 20 ülkeden 15 teşkilat ve 200’ün üzerinde delegenin oy birliğiyle hem Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı hem de Doğu Türkistan Milli Meclisi kurulmuş oldu. Bu teşkilat bizim siyasi organımızdır. Doğu Türkistan Milli Meclisi ise bütün Doğu Türkistan halkının, Doğu Türkistan teşkilatlarının ortak çatı meclisidir. İnşallah bundan böyle tüm kardeşlerimizi bir çatı altında toplayıp faaliyetlerimizi devam ettireceğiz.”
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